Leśne przedszkola. Jak wyglądają i czego dzieci się tam uczą? Rozmawiamy z założycielkami Leśnego Przedszkola Dziupla w Kielcach Magdalena Konczal

Leśne przedszkola przybyły do Polski ze Skandynawii i stają się w naszym kraju coraz bardziej popularne. Dzieci zamiast spędzać całe dnie w budynku, chodzą po lesie, wspinają się na drzewa, wąchają kwiaty i bawią się na śniegu. Oczywiście wszystko zależy od pory roku. Idea leśnych przedszkoli to powrót do korzeni, a więc dawanie przedszkolakom tego, czego potrzebują najbardziej: kontaktu z naturą i przestrzeni do rozbudzania własnej kreatywności. O to, co na co dzień robią dzieci w przedszkolu bez murów i jakie korzyści płyną z częstego kontaktu z naturą, zapytaliśmy Edytę Karnas i Katarzynę Wołowską – założycielki Leśnego Przedszkola Dziupla w Kielcach.