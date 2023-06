Lepsze niż lek na zaparcia. Jedz regularnie, a zapomnisz o wzdęciach, bólu brzucha i niestrawności. Wystarczą 2 owoce dziennie

Cierpisz na zaparcia i ból brzucha? Jedz te owoce regularnie

Aż 60 proc. osób na świecie odczuwa objawy przewlekłego dyskomfortu żołądkowo-jelitowego, w postaci np. przewlekłych zaparć. Naukowcy poszukując naturalnych metod leczenia problemów trawiennych i zaparć sięgnęli po kiwi, aby sprawdzić czy będzie ono skuteczne w leczeniu dolegliwości żołądkowo-jelitowych u osób cierpiących na czynnościowe zaparcia i zespół jelita drażliwego z przewagą zaparć.

W badaniu opublikowanym w „The American Journal of Gastroenterology” eksperci doszli do wniosku, że regularne spożywanie kiwi łagodzi zaparcia i ułatwia wypróżnienia oraz oczyszczanie jelit równie skutecznie co leki na zaparcia, a z mniejszą ilością skutków ubocznych.