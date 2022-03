Lembas na Dzień Czytania Tolkiena. Co jedli mieszkańcy Śródziemia?

J.R.R. Tolkien stworzył rozmowę między Merrym, a Gimlim na kartach „Władcy pierścieni. Drużyny Pierścienia”:

- Nie kręć nosem na te przysmaki, mój Gimli – rzekł Merry. To nie jest żarcie orków, ale jadło ludzkie, jak by to powiedział Drzewiec. Co wolisz, piwo czy wino? Jest bardzo przyzwoita beczułka. A tu solona wieprzowina, pierwszorzędna. Jeżeli sobie życzysz, mogę przysmażyć parę plasterków boczku. Szkoda, że nie ma żadnych jarzyn. Dostawy ostatnimi dniami zawiodły. Więcej nic ci nie mogę zaoferować prócz masła i miodu do chleba. Czy to cię zadowoli?