Lekkostrawny obiad dla rodziny według diety DASH. Przepis na zdrową i smaczną potrawkę z kurczaka. Przywitaj nowy rok z dietą lekkostrawną

Nazwa diety DASH jest skrótem złożonym z pierwszych liter słów Dietary Approaches to Stop Hypertension. Określenie to oznacza zalecenia dietetyczne mające wpłynąć na obniżenie nadciśnienia we krwi. Jednak poprzez dobranie odpowiednich produktów spożywczych ten sposób odżywiania pomoże ograniczyć nadmiar cukru i ułatwi sięganie po lekkostrawne składniki. Wśród nich jest drób, w tym mięso indyka i kurczaka. Zobacz przepis na potrawkę z kurczaka według zaleceń diety DASH.