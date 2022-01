Lekcje powinny zaczynać się o 9.00 lub 10.00. O tym, jak niedosypianie wpływa na ucznia, rozmawiamy z dr hab. Halszką Kontrymowicz-Ogińską Magdalena Konczal

"Jako psycholodzy staramy się walczyć o zrozumienie dla młodych ludzi, którzy oprócz „mąk dojrzewania” mają jeszcze problem ze zmianą chronotypu. Unikajmy tej niesprawiedliwej i krzywdzącej oceny dzieci sennych i spóźniających się jako osobników leniwych. To nie jest kwestia lenistwa i niesumienności. To jest kwestia biologii" – mówi dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska Archiwum prywatne Halszki Kontrymowicz-Ogińskiej

Noce zarwane nad nauką do klasówek, a później wstawanie nawet o 5.30 czy 6.00 nad ranem. Właśnie tak wygląda rzeczywistość wielu polskich uczniów. Chroniczne niedosypianie to poważny problem wśród młodych ludzi, a obecnie wciąż zbyt często się go lekceważy i zasłania lenistwem. O to, jak brak snu wpływa na organizm dziecka, dlaczego nastolatek spóźnia się do szkoły i co uczniowie pamiętają z pierwszych godzin lekcyjnych, zapytaliśmy dr hab. Halszkę Kontrymowicz-Ogińską, prof. UJ.