Lek na koronawirusa w Polsce. Ucieka nam szansa na stworzenie leku na COVID-19. Może uratować miliony osób [12.06.2020]

- Do tej pory nie było procedur poboru osocza, ale dziś trzeba działać w trybie pilnym - podkreślił w rozmowie z "RP" Marcin Piróg, prezes Biomedu.

Niestety, według informacji "Rzeczpospolitej", Polska traci szansę na opracowanie przełomowego leku. Do firmy Biomed, która opatentowała technologię izolowania przeciwciał z osocza ludzkiego, nie dostarczono odpowiedniej ilości osocza.

Może on być krokiem milowym w walce z pandemią koronawirusa.

Wspólnie do projektu, którego celem jest produkcja leku na COVID-19, przystąpiły:

Firma Biomed jako jedyna w regionie opatentowała technologię izolacji przeciwciał z osocza ludzkiego. W trakcie pandemii koronawirusa WHO i Ministerstwo Zdrowia pozytywnie rekomendowały kurację wykorzystującą osocze ozdrowieńców w zwalczaniu koronawirusa SARS-CoV-2.

Biomed rozumie, że sytuacja jest dla wszystkich nowa, ale projekt stoi w miejscu przez brak odpowiednich procedur i decyzji. Według firmy z Lublina w Polsce zebrano już 400 litrów osocza, lecz w większości poddano je inaktywacji, czyli zanik lub zahamowanie zdolności do reakcji chemicznych, inaczej: neutralizacja. To wyklucza produkcję leku ze skoncentrowaną dawką immunoglobulin. Ten lek mógłby ratować chorych na COVID-19.

Kto za to odpowiada?

Za nadzór krwiodawstwa w Polsce odpowiada minister zdrowia. "Rzeczpospolita" poprosiła resort o komentarz, lecz dziennikarze zostali odesłani do Agencji Badań Medycznych. To ona finansuje projekt produkcji polskiego leku na koronawirusa. ABM skierowała przedstawicieli mediów do lubelskiego szpitala, lecz jego władze sprawy nie chciały skomentować.