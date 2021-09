Lecieliśmy na pokładzie nowego samolotu Airbus A220 firmy Air Baltic [FOTOGALERIA, WIDEO] Czy LOT kupi ten oszczędny samolot do 150 miejsc?

Toaleta, zwłaszcza na dłuższych trasach, to ważna rzecz. A220 oferuje dwie toalety z tyłu i jedną z przodu. Z tyłu są one umieszczone jedna obok drugiej. Nie sprawiają wrażenia klaustrofobicznych, co czasami ma miejsce w innych małych samolotach pasażerskich.

Skoro mowa o wygodnym układzie kabiny, wrażenie robią fotele, co ma niebagatelne znaczenie przy dłuższych lotach. A220 oferuje wygodne i przestronne wnętrze, ułatwiające poruszanie się po pokładzie, tak pasażerów, jak i obsługi samolotu. Wózki którymi dostarczane są napoje i jedzenie nie zajmują całego korytarza, jest miejsce na przejście do toalet w trakcie serwowania przekąsek przez obsługę. Trzeba zaznaczyć, że w rzędzie mamy dwa miejsca z lewej i trzy z prawej.

W Warszawie zaprezentowany został samolot w wersji A220-300 należący właśnie do linii Air Baltic, skonfigurowany w wygodnym układzie jednoklasowym, z 145 fotelami w kabinie pasażerskiej. Ta konkretna maszyna trafiła do przewoźnika miesiąc temu. Śmiało można napisać, że to "nówka".

- Rodzina A220 złożona z A220-100 i A220-300 to najbardziej wydajne małe samoloty wąskokadłubowe - chwali się firma Airbus. A220 został zaprojektowany od podstaw i jest (na razie) jedynym samolotem zbudowanym z myślą o segmencie rynku maszyn zabierających od 100 do 150 pasażerów. A220 oferuje zasięg o ponad 2 037 km większy niż konkurenci - zapewnia producent.

A220 może pokonać do 6390 km co daje możliwość lotu np. z Rygi (Ryga - baza Air Baltic) do Abu Dhabi gdzie lot trwa ok. 6,5 godziny czy na Wyspy Kanaryjskie. Nie ma też problemu z lotem na bardzo krótkim odcinku, najkrótszy lot A220 trwał zaledwie 15 minut. Dla osób lubiących coś zjeść czy wypić, nie było szansy na serwis.

Model A220, jak zapewnia producent, oferuje o 25 proc. mniejsze zużycie paliwa na pasażera i tak samo niższą emisję CO2 w porównaniu z samolotami poprzedniej generacji; o 25 proc. mniejszy koszt na pasażera w porównaniu z samolotami poprzedniej generacji, a także pojemność dopasowaną do segmentu rynku samolotów od 100 do 150 miejsc. Jeśli chodzi o głośność to A220 pracuje o 50 proc. ciszej niż poprzednia generacja.