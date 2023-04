"Lany poniedziałek". Warta kultywowania staropolska tradycja, czy denerwująca rzeczywistość?

Śmigus-dyngus to polskie święto obchodzone w Poniedziałek Wielkanocny. Jest to tradycja polegająca na obdarowywaniu się wodą przez młodszych i starszych uczestników tego święta. Zwyczajowo w tym dniu dzieci i młodzież chodzą z wodą i polewają przechodniów, przyjaciół i rodzinę, a także organizują się w grupy, by wspólnie się bawić. Jest to czas radości, zabawy i dobrego humoru, a jednocześnie nawiązuje do symboliki chrześcijańskiej, związanej z oczyszczeniem i odnową.

Dla jednych ludzi jest to tradycja pełna radości, zabawy i pozytywnych emocji, a dla innych może być uciążliwe, zwłaszcza jeśli są zmuszeni do wychodzenia z domu lub do pracy w dzień, kiedy odbywa się Śmigus Dyngus.

Ważne jest jednak pamiętanie, że tradycja ta ma długi i bogaty rodowód w Polsce, a wiele osób utożsamia ją z wiosną, oczyszczeniem i odrodzeniem. Wspólne bawienie się i polewanie się wodą to czasami jedyna okazja, aby spotkać się z rodziną i przyjaciółmi oraz odprężyć się po trudach zimy.