Kwik (gmina pisz). Znęcanie nad zwierzętami gospodarskimi na Mazurach. Właściciele zatrzymani. 19.08.2022 r.

- Trwa właśnie piekielnie ciężka interwencja z ratowaniem krów tonących we własnych odchodach w gospodarstwie rolnym na Mazurach, w powiecie piskim! Niestety ujawniono znaczną ilość zwłok i szczątków zwierząt! Inspektorzy OTOZ Animals razem z policją, samorządem lokalnym i lekarzami weterynarii uwalniają jeszcze żywe zwierzęta. Przeżyło ok. 50 krów, niestety wiele z nich jest w tragicznym stanie. Trwa akcja ratownicza! O dalszym rozwoju sytuacji będziemy Was informować! - poinformowało OTOZ Animals na Facebooku