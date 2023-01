Kwiaty na Dzień Babci i Dziadka. Te kwiaty ucieszą ich na pewno! Polecamy cięte, ale też doniczkowe, które pięknie kwitną i są trwałe Katarzyna Laszczak

Bukiet goździków to dobry pomysł na Dzień Babci, ale możliwości jest znacznie więcej. Polecamy kwiaty na Dzień Babci i Dzień Dziadka – zobacz je, przechodząc do kolejnych zdjęć. choreograph/123rf.com Zobacz galerię (13 zdjęć)

Dzień Babci, obchodzony 21 stycznia i Dzień Dziadka, świętowany 22 stycznia to ważne daty w kalendarzu każdej wnuczki i wnuczka. I okazja, by choć symbolicznie wyrazić swoje uczucia do dziadków. Jednym ze sposobów jest obdarowanie ich kwiatami. Podpowiadamy, jakie kwiaty najlepiej sprawdzą się na Dzień Babci i Dzień Dziadka.