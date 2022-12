Kwiaty doniczkowe do łazienki. Nie musisz mieć salonu kąpielowego, by cieszyć się zielenią. Polecamy sposób na rośliny do łazienki bez okna

Nawet jeśli nasza łazienka to nie salon kąpielowy, możemy mieć w niej rośliny doniczkowe. Sprawdź, które doskonale nadają się do łazienki. Przejdź do kolejnych zdjęć, użyj strzałki lub przycisku NASTĘPNE.

Jeśli lubimy otaczać się roślinami, warto pomyśleć o wprowadzeniu ich do łazienki. Wprawdzie w tym pomieszczeniu panują dość specyficzne warunki – podwyższona wilgotność powietrza i temperatura, jednak jest sporo ładnych roślin, którym właśnie takie środowisko odpowiada. Pewnym wyzwaniem jest dobranie roślin do łazienki bez okna, jednak i w niej możemy mieć rośliny. Podpowiadamy, jakie rośliny doniczkowe nadają się do łazienki bez okna i z oknem oraz jak o nie zadbać.

Planując uprawę kwiatów w łazience, warto o tym pomyśleć już na etapie projektowania i wykańczania pomieszczenia. Rośliny nie powinny nam przeszkadzać, nie powinny też stać w sąsiedztwie środków chemicznych. Ponadto ich liście nie powinny być narażone na kontakt z wodą, szczególnie gorącą.

Kwiaty do łazienki – jakie wybrać, aby cieszyć się bujną zielenią?

Jednym z takich najbardziej popularnych kwiatów jest paproć. Niejednokrotnie próby jej uprawy w pokoju kończą się niepowodzeniem. Dlaczego? Jest to roślina potrzebująca ciepłego i wilgotnego powietrza, a takie warunki utrzymują się właśnie w łazience. Po kąpieli panuje tam klimat podobny do szklarniowego – idealny dla roślin egzotycznych. I właśnie takie rośliny, które lubią ciepłe i wilgotne powietrze, są idealne do łazienki.

Trzeba jednak pamiętać, że rośliny potrzebują światła, a w większości łazienek w blokach nie ma okien bądź są one małe i zasłonięte. Do łazienek z małymi oknami warto wybrać rośliny, które rosną w półcieniu lub cieniu. To właśnie one będą się tam pięknie prezentowały, a ich wybór jest całkiem spory.

Kwiaty do łazienki bez okna – wybór jest trudniejszy, ale możliwy

Jeżeli chodzi o łazienki bez okien, jest to bardziej skomplikowane. Sprawdzą się tam rośliny sztuczne, jednak prawdziwym miłośnikom zieleni to nie wystarczy. Można także urządzić kącik z roślinami, gdzie zainstalujemy specjalną lampę do doświetlania roślin (światło lamp im nie wystarczy). To jednak rozwiązanie do większych łazienek i dla pasjonatów roślin.

Sposób na kwiaty doniczkowe w łazience bez okna

Jest też inne rozwiązanie. Do łazienki bez okna można wybrać prawdziwych „roślinnych twardzieli”, takich jak zamiokulkasy czy sansewierie oraz kilka innych gatunków, które radzą sobie w trudnych warunkach. Jednak nawet takie rośliny co pewien czas będzie trzeba wymieniać. Nie trzeba ich jednak wyrzucać. Dobrym rozwiązaniem jest posiadanie dwóch (lub więcej) wytrzymałych kwiatów, które na zmianę będą przebywać w łazience oraz w pokoju – w lepszych warunkach i z dostępem do światła (pamiętajmy, żeby było to światło rozproszone, a nie ostre, bezpośrednie słońce).

Uwaga: jeśli chcemy, żeby kwiaty przetrwały i nadawały się do regeneracji, pobyt w łazience bez okna nie powinien trwać dłużej niż miesiąc.

Co zrobić, aby rośliny w łazience nie chorowały?

Rośliny będą zdrowo wyglądały, jeżeli po dłuższych kąpielach z użyciem różnych kosmetyków lub sprzątaniu wywietrzymy pomieszczenie, bo detergenty niekorzystnie wpływają na rozwój kwiatów. Nie fundujmy im jednak zimnych przeciągów, bo to zaszkodzi roślinom jeszcze bardziej. A dla zdrowia swojego i kwiatów wybierajmy ekologiczne środki do sprzątania.

Jakie kwiaty wybrać do łazienki?

Oto najlepsze kwiaty do łazienki bez okna i z oknem. Zobacz w galerii, co wybrać i jak o nie zadbać.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!