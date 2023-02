Kuźnica, czyli wieś królewska, która latem zmienia się w przystań wakacyjną dla mieszkańców całej Polski [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kuźnica, choć zamieszkiwana przez nieco ponad 500 osób pełna jest symboliki, głównie tej morskiej. Co wyróżnia znajdującą się w powiecie puckim nadmorską osadę?

Kilkaset lat historii, fort „Kazimierzowo” i łącznik z Helem. Co wiemy o Kuźnicy?

Miejsce pocałunku, czyli o kaszubskim znaczeniu nazwy Kuźnica

Kuźnica w języku kaszubskim, ale również i niemieckim nosi nazwę Kùsfeld. W tłumaczeniu oznacza to nic innego, jak Miejsce Pocałunku. Nie ma tu jednak nic związanego z romantycznością, chyba, że za romantyzm przyjmiemy tematykę morską.

Stara wieś kaszubska, inaczej osada nadmorska, a więc Kuźnica przez wiele lat stanowiła część Jastarni - miasta (1973 – 2017; administracyjnie dziś wieś należy do gminy Jastarnia). Pierwsze wzmianki o tym miejscu sięgają drugiej połowy XVI wieku.

W dokumentach datowanych na 1570 rok czytamy, że Kuźnica była jedną z wysepek znajdujących się w ciągu dzisiejszej Mierzei Helskiej, którą to wspomniany wyspy stworzyły.

Kolejne lata, a w zasadzie wieki, to raz, że rozwój osady rybackiej na Mierzei Helskiej, ale również droga do portu w Helu, który obok Pucka, Oksywia i Gdańska stanowił bazę dla królewskiej floty wojennej.

W wieku XVIII Kuźnicę zamieszkiwało 22 rybaków. Co ciekawe, większość z nich nosiła to samo nazwisko – Budzisz . Rozwój rybołówstwa postępował, czego efektem był m.in. rok 1921. Na 4 zarejestrowane w Polsce łodzie motorowe, 3 z nich cumowały w porcie w Kuźnicy.

Lata współczesne to dołączanie i odłączanie osady do Jastarni, którego finał przyniósł 1 stycznia 2017 roku, kiedy to Kuźnica na dobre odłączyła się od wspomnianej Jastarni, tym samym przemieniając gminę na miejsko-wiejską.

Kuźnica przez wiele lat uchodziła za największą osadę rybacką na Półwyspie Helskim. W 1921 roku powstał tu pierwszy pensjonat „Morskie Oko”, a chwilę później kolejne. Milowym krokiem dla mieszkańców całego cypla było uruchomienie linii kolejowej Puck – Hel, która umożliwiła mieszkańcom innych części Polski na swobodny przyjazd już nie tylko do Pucka, ale na faktyczny kraniec Polski.