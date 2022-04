Kurczak w cieście francuskim. Danie zachwyca wyglądem i smakiem. Przepis na prosty i efektowny obiad

Danie z kurczaka na obiad

Pieczone filety z kurczaka w cieście francuskim to pomysł na smaczny i efektowny obiad. Jest to także danie bardzo szybkie do zrobienia. Wystarczy wypełnić filety farszem, zawinąć w ciasto i wstawić do pieczenia.

Proponujemy nadziewać filety: