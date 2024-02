Kupujesz w sieci? Nie daj się oszukać!

- dokonując wyboru sprzedawcy, warto zapoznać się z opiniami czy komentarzami, jakie wystawili mu inni kupujący. Sprawdźmy za co osoba ta otrzymała pozytywne komentarze, co było przedmiotem transakcji, ustalmy też, czy sprzedający wystawia na aukcjach jeszcze inne towary oprócz tego, który nas interesuje, od kiedy jest użytkownikiem tego portalu aukcyjnego lub od kiedy prowadzi sklep internetowy

Zdarzają się sytuacje, gdy kupujący otrzymuje puste pudełko lub towar niezgodny z zamawianym. Podejmowane próby kontaktu z wystawiającym ofertę zwykle nie przynoszą rezultatu. Mamy wówczas do czynienia z przestępstwem oszustwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

- czytajmy dokładnie opisy ofert – nawet te napisane „drobnym druczkiem”

- zwracajmy uwagę skąd ma nastąpić dostawa towaru – towar z zagranicy dostarczony zwykle zostanie w dużo dłuższym terminie

- ważne jest także odpowiedzialne wybranie formy przesyłki i płatności – preferowany jest odbiór osobisty lub przesyłka z możliwością zapłaty przy odbiorze i sprawdzeniu jej zawartości

- załóżmy odrębne konto z przypisaną do niego kartą płatniczą do zakupów w sieci- przelewając na niego kwotę transakcji, jest to szczególnie ważne, gdy dokonujemy płatności przy użyciu danych karty (kiedy podajemy: nr karty, datę jej ważności oraz kod CVV)