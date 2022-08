Kupno samochodu. Polacy kupują mniej nowych aut. Najpopularniejsze marki i modele Mariusz Michalak

Trzy marki z pierwszych dziesięciu zanotowały więcej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy wzrost odnotował Hyundai – o 11,41%. Największy spadek liczby rejestracji zanotowała Skoda, o 32,59%. Lucyna Nenow / Polska Press

Z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t spadła w lipcu 2022 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była również niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (czerwca 2022 roku). Skumulowana liczba rejestracji po siedmiu miesiącach 2022 r. jest niższa od tej zanotowanej w 2021 roku.