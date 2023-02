Kultowe fryzury z lat 80. i 90. Tapirowane włosy, jeżyk. Czy pamiętasz te uczesania? Niektóre powracają Redakcja Strona Kobiet

Lata 80. i 90. we fryzjerstwie kojarzą nam się z tapirowanymi włosami i bujnymi czuprynami. To także czasy, w których bardzo modne były sztywne opaski na głowę, materiałowe ozdoby i sophist-o-twist, czyli przyrząd do robienia koka. Przypominamy kultowe fryzury z lat 80. i 90.