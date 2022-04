Kuloodporna kawa z masłem, najdroższa na świecie i kawa z kolendrą. Jaką małą czarną pija się w różnych zakątkach globu Anna Daniluk

Kawa kuloodporna to jeden z rodzajów napoju, który poleca się na śniadanie. pl.123rf.com/yasuhiroamano

Kawa z ziaren przetrawionych przez słonie, z dodatkiem masła i oleju kokosowego albo z sokiem z cytryny. Filiżanka małej czarnej to dla wielu osób obowiązkowy punkt rozpoczynający dzień. Jednak nie zawsze jest to typowa kawa bez cukru. W wielu krajach używa się do jej przygotowania intrygujących dodatków, które mają zwiększyć walory zdrowotne lub smakowe napoju. Zobacz, jak pije się kawę w różnych zakątkach świata.