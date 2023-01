Kuchnia papieska Benedykta XVI. Co jadł papież z Niemiec? Nie tylko biała kiełbasa i sałatka ziemniaczana królowały w Watykanie

Kuchnia watykańska nie odbiega znacząco od tradycyjnej włoskiej kuchni w rzymskiej odsłonie. Do czasu, gdy na tronie Piotrowym zasiadali Włosi, kuchnia papieska czerpała z tradycyjnych, lokalnych przepisów. Zmiana nastąpiła, gdy władzę nad Kościołem Katolickim zaczęli sprawować przybysze z dalekich krajów; czyli z Polski, Niemiec i Argentyny. Zebraliśmy ulubione dania ostatnich trzech papieży.

Sałatka ziemniaczana Benedykta XVI

Joseph Ratzinger urodził się w Niemczech. Zanim został papieżem Benedyktem XVI, doceniał szczególnie kuchnię bawarską. Znane przez siebie smaki wniósł do watykańskiego menu. W szczególności doceniał sałatkę ziemniaczaną , białą kiełbasę z cebulą i pieczoną wieprzowinę. Na deser podawano ciasto z wiśniami i bitą śmietaną. Niektórzy współpracownicy dodawali, że póki zdrowie papieża pozwalało, chętnie sięgał po niemieckie piwo.

Nie tylko kremówka świętego Jana Pawła II

polskie pierogi,

kopytka z masłem i bułką tartą,

flaki,

smażonego karpia,

lub włoską odmianę kopytek, czyli gnocchi z pesto, którą szczególnie lubili jego watykańscy współpracownicy.

Święty Jan Paweł II znany był z zamiłowania do polskich ciast. W trakcie pielgrzymki do Polski w 1999 roku, będąc w Wadowicach, wspominał, jak po maturze szedł ze znajomymi na kremówki. Jednak to, niejedyne ciasta w jadłospisie świętego papieża. W Watykanie papież Jan Paweł II zajadał się szarlotką z polskich jabłek, sernikiem i deserami z kaszubskich truskawek. Kuchnię prowadziły siostry sercanki z Polski i często podkreślały, że lubił jeść skromnie. Lubił młode ziemniaki ze zsiadłym mlekiem lub jajecznicę na boczku. Z dań włoskich papież lubił włoską zupę jarzynową, czyli minestrone.