Ku chwale ziemniaka, paprykarza i serka homogenizowanego. Pomniki i rzeźby w Polsce związane z kuchnią

Krasnal rzeźnik i pomnik ku czci zwierząt we Wrocławiu

Pomniki w Polsce z kulinariami w roli głównej

Niedaleko Rynku, przy ulicy Jatki we Wrocławiu można spotkać wyjątkowego krasnala rzeźnika. Strzeże miejsca, gdzie kiedyś sprzedawano mięso. Krasnal czuwa nad bezpieczeństwem zwierząt. Mowa o rzeźbach z brązu, czyli pomniku „Ku czci Zwierząt Rzeźnych”. Ma on przypominać o roli, jaką na przestrzeni wieków pełniły jatki. Od 1242 roku przy tej ulicy działały zakłady rzeźnicze. Pierwsze rzeźby powstały w 1997 r. Na bruku możemy zobaczyć gęś z jajkiem (projekt Marka Kulika), kozę z „kozimi bobkami” (Mirosław Grzeszczuk), świnię (Jerzy Bokrzycki), prosię (Jan Zamorski), kaczkę (Piotr Butkiewicz), koguta (Ryszard Gluza) oraz królika (Stanisław Wysocki). Na ulicy znajduje się tabliczka z napisem: „Ku czci Zwierząt Rzeźnych / Konsumenci”.

Pomnik ziemniaka w Biesiekierzu

W województwie zachodnio-pomorskim od 1983 roku stoi największy pomnik ziemniaka w Polsce. Nieopodal Koszalina znajduje się niemal 9-metrowy posąg (liczony razem z postumentem) popularnego warzywa. Pomnik ziemniaka stoi przy wjeździe do Stacji Hodowli Roślin, która znana jest z wyhodowania aż 9 nowych odmian ziemniaka. Ciekawostką jest, że pomnik ziemniaka widnieje również w herbie gminy Biesiekierz.

Pomnik pyry w Poznaniu

Nie tylko Biesiekierz może pochwalić się upamiętnieniem ziemniaka. W Poznaniu w parku Jana Pawła II znajduje się pomnik poznańskiej pyry. Nie jest on zamówioną rzeźbą tak jak ten z Biesiekierza, a rodzajem głazu narzutowego, uformowanego na kształt ziemniaka. Kamień pochodzi ze Stęszewa i został odsłonięty w 2007 roku podczas piątej edycji Dni Pyrlandii.

Pomnik serka homogenizowanego w Radomiu

W 2018 r. w centrum Radomia stanął niewielkich rozmiarów pomnik z brązu serka homogenizowanego „z krówką”, produkowanego tutaj od 49 lat przez Rolmlecz. Jest on jedną z kilkunastu rzeźb, które mają symbolizować miasto. Autorem pomnika jest rzeźbiarz z Kielc, Sławomir Micek.

Ogórek Beczuś w Kaliszu Pomorskim

Ogórek Beczuś jest maskotką gminy Kalisz Pomorski (woj. zachodnio-pomorskie). Rzeźba powstała w 2005 roku. Gmina słynie z organizowanego od 2005 roku Jarmarku nad Jeziorem Ogórkowym. Co roku w lipcu, na dwa dni Kalisz Pomorski zamienia się w światową stolicę ogórka, a nazwa Jeziora Młyńskiego zmienia się na Jezioro Ogórkowe. Celem jarmarku jest odtworzenie i pielęgnowanie lokalnych tradycji związanych z lokalnym produktem - jeziorowym ogórkiem kiszonym, wpisanym na listę produktów tradycyjnych. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do dziś na dnie Jeziora Ogórkowego znajdują się beczki z ogórkami, które od czasu do czasu wypływają na powierzchnię, przypominając o historii miasta.