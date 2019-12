Który notebook najlepiej nadaje się do pracy?

Lenovo to marka, która zawsze była synonimem wydajności, niezawodności oraz trwałości. Notebooki z linii ThinkPad są zgodne z normami wojskowymi, a te które służą w armii USA przechodzą, aż 200 testów jakościowych, które gwarantują działanie sprzętu w ekstremalnych warunkach. Lenovo to również marka, która stawia na wzornictwo – nie tylko oryginalne, ale też doskonałe pod względem estetycznym. Jako ciekawostkę przytoczę, iż ThinkPad jest eksponatem stałej kolekcji w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

Notebooki, bo właśnie one wyznaczają obecnie trendy jeśli chodzi o segment rozwiązań dla biznesu, z pewnością bardziej niż każdy inny sprzęt IT, podlegają rozwojowi wraz z rosnącym znaczeniem aspektu mobilności. Komputer stacjonarny, monitor czy urządzenie drukujące – również podlegają ewolucji, ale w ich przypadku mobilność praktycznie nie ma znaczenia.

Notebooki Lenovo ThinkPad T490 są dostępne w kilkunastu konfiguracjach. Wybierać można nie tylko w kluczowych komponentach takich jak procesor, pamięć operacyjna czy dysk. Tu użytkownik może wybrać procesor Intel®Core™ z serii i5 lub i7 z maksymalnym rozmiarem pamięci RAM do 48 GB. Dlatego jeśli ktoś potrzebuje dużej mocy obliczeniowej lub gdy na komputerze aktywnych jest kilka czy więcej aplikacji, warto wybrać model z układem Intel®Core™ i7 i wyposażyć go w co najmniej 8 GB pamięci. W przypadku nośnika danych stosowane są tu dyski SSD o pojemności do 1 TB lub opcjonalnie rozwiązanie typu Intel Optane. Jak wiadomo, dysk SSD pozwala na przesyłanie danych z prędkością kilkukrotnie większą, niż w przypadku tradycyjnych napędów HDD. Ale jeśli dla kogoś SSD to za mało, może wybrać konstrukcję z układem Optane. ThinkPad T490 może być wyposażony w 14-calowy ekran dotykowy (500 nitowy, WQHD, IPS) lub tradycyjny – antyodblaskowy z matrycą typu NT, o jasności 220, 250 albo 400 nitów. W wersji IPS, FHD, 400nitów, opcjonalnie występuję matryca z wbudowanym filtrem prywatyzacyjnym – Privacy Guard. Dzięki tej funkcji obraz na ekranie będzie widoczny tylko dla użytkownika, a osoba znajdująca się pod kątem do monitora nie zobaczy jego zawartości. Komputer można też uzbroić w zewnętrzną kartę graficzną GeForce MX.

Komputer waży, w zależności od konfiguracji od 1,46 do 1,61 kg i pracuje na baterii do 16 godzin. Dla użytkowników bardziej mobilnych, którzy cenią sobie jak najniższą wagę urządzenia przy jak najdłuższej pracy na baterii przeznaczony jest ThinkPad T490s, który waży niespełna 1,3 kg i może pracować bez zewnętrznego zasilania nawet do 20 godzin.

Co jeśli nie ThinkPad T490?

Jeśli budżet na zakupy sprzętu komputerowego nie wystarcza na wyposażenie pracowników w modele z serii T, użytkownicy mają do dyspozycji nie mniej szeroki asortyment serii L. Dwa najbardziej popularne modele spośród ThinkPad L to konstrukcje 490 oraz 590. Pierwszy z nich dostępny jest w konfiguracjach zbliżonych do znanych z serii T490, ale komputer waży 1,7 kg. Dla tych, którzy potrzebują notebooka z najpopularniejszym kiedyś ekranem o przekątnej 15 cali przeznaczony jest model L590. Maszyny z tej serii mogą pracować na baterii do 12 godzin, a dzięki technologii szybkiego ładowania w ciągu godziny bateria może być naładowana do 80 proc.

Start-upy, start-upy!

„Ty mówisz, my słuchamy, kierujemy się doświadczeniem w dziedzinie wzornictwa i oczekiwaniami klientów”. Dlatego do znanych od dawna serii ThinkPad dołączyła submarka przeznaczona dla firm o profilu start-up. Są to zwykle młodzi ludzie, dla których liczy się nie tylko pierwotna funkcjonalność sprzętu, ale też dodatkowe cechy. Z myślą o nich powstała właśnie linia ThinkBook – stylowe maszyny, które w trybie uśpienia odbierają pocztę i pozwalają na słuchanie muzyki. Są to maszyny szczególnie odporne na warunki zewnętrzne i przygotowane na niespodzianki takie jak zalanie wodą, wibracje czy duże różnice temperatur, a obudowa jest odporna na korozję. Warto też zaznaczyć, że konstrukcja zawiasu wytrzyma 25 tys. cykli zamykania i otwierania. W konfiguracji zwraca uwagę dysk SSD, który połączony jest złączem M2, co zapewnia dużo szybszy transfer danych niż typowy interfejs SATA. ThinkBook 13S z 13,3-calowym ekranem waży 1,4 kg. W tej serii dostępne są też konstrukcje o przekątnej 14 i 15 cali.