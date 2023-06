Kto wyruszył z Lidzbarka Warmińskiego do Warszawy walczyć o praworządność?

Bardzo ciekawe towarzystwo wybrało się na wiec poparcia Donalda Tuska w Warszawie. Z Lidzbarka Warmińskiego pojechał radosny autokar zwolenników opozycji.

Między innymi, 58-letni Henryk S., prywatnie mąż radnej Koalicji Obywatelskiej, który w listopadzie ubiegłego roku pobił brutalnie wójta gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtisa. 46-letni mężczyzna miał zostać kilkukrotnie uderzony przez rozwścieczonego 58-latka. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która przetransportowała pobitego Wójta do szpitala.

Według relacji pokrzywdzonego, podczas balu charytatywnego został poproszony o rozmowę na korytarzu. „Chciał rozmawiać o przetargu ogłoszonym przez gminę na usługi, które wykonywał dla gminy. Tłumaczyłem, że do ogłoszenia przetargu zobowiązują nas przepisy i dlatego go ogłosiliśmy. Przedsiębiorca ten nie wziął wówczas udziału we wspomnianym przetargu i wygrała go inna firma. Mężczyzna był coraz bardziej agresywny, więc w pewnym momencie powiedziałem, że nie będę dalej prowadził tej rozmowy, i kiedy się odwróciłem i chciałem odejść, uderzył mnie tak, że upadłem, a później jeszcze zadał mi kilka ciosów. Straciłem przytomność na kilkanaście minut i nie pamiętam, co się dalej działo”.