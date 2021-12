Kto wygrał MasterChefa w Polsce? Oto zwycięzcy wszystkich edycji. Kim są i jak potoczyły się ich losy po programie?

Znamy zwycięzcę 10. edycji popularnego programu kulinarnego „MasterChef”. Finał mogliśmy śledzić na antenie TVN w niedzielę 5 grudnia 2021. Jak zwykle nie zabrakło wielkich emocji. Zwyciężył 23-letni Maciej Regulski z Dąbrowy Górniczej. Pierwsza polska edycja „MasterChefa” odbyła się w 2012 r. Przypominamy, kto otrzymał ten zaszczytny tytuł we wszystkich dotychczasowych edycjach i jak potoczyły się losy zwycięzców po programie.

„MasterChef” to program, który dostarcza widzom wielu emocji, potrafi zainspirować do gotowania i poszukiwania nowych smaków. Uczestnicy poszczególnych konkurencji nie narzekają na brak adrenaliny i z wielu zadań wychodzą obronną ręką. Zwycięzcy programu mogą z dumą dzierżyć w dłoni upragnioną statuetkę z tytułem MasterChefa i cieszyć się nagrodą w wysokości 100 tysięcy złotych oraz kontraktem na wydanie autorskiej książki kucharskiej. Dla wielu z nich „MasterChef” stał się początkiem kulinarnej i medialnej kariery.

„MasterChef” – zwycięzcy programu

Program zadebiutował na antenie TVN-u w 2012 roku. Jury składa się z rozpoznawalnych osobowości kulinarnych. Nikomu nie trzeba przedstawiać Magdy Gessler, Anny Starmach i Michela Morana. To oni wybrali laureatów dotychczasowych dziewięciu edycji. Oto zwycięzcy „MasterChefa” w Polsce:

1. edycja „MasterChefa”: Barbara Ritz

Pierwszą edycję wygrała Barbara Ritz, która na co dzień mieszkała wówczas w Niemczech. Po programie wydała dwie książki „MasterChef. Przepisy Basi Ritz" oraz "Dom pełen smaku". Dziś kursuje pomiędzy Kolonią a rodzinnym Gdańskiem, gdzie prowadzi restaurację Ritz. Jej menu wciąż się zmienia, ze względu na sezonowe produkty. Co ciekawe, sama szefowa kuchni, pytana o ukochane danie, odpowiada, że jest to "świeżo wypieczony chleb na zakwasie z bardzo ciemną skórką, dobrą skórką i dojrzałym żółtym serem. Do tego pomidory i sól morska". Barbara Ritz przez wiele lat prowadziła też bloga Kulinarna Mekka.

- „MasterChef" to był niesamowity okres w moim życiu. Wzloty, upadki i dużo stresu. Ale jakoś udało mi się to przetrwać i wygrać. Bitwy były różne, ale bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tym programie, bo poznałam w nim naprawdę fajnych ludzi - mówiła zwyciężczyni w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim”.

2. edycja „MasterChefa”: Beata Śniechowska

Kolejną zwyciężczynią programu była Beata Śniechowska z Wrocławia. Obecnie jest szefową kuchni w restauracji Młoda Polska w tym mieście. Menu lokalu w nowoczesny sposób interpretuje kuchnię polską, z wykorzystaniem łatwo dostępnych składników. Beata Śniechowska wydała dwie książki kulinarne: "Smaki marzeń” i "Pyszne poranki. 100 przepisów na smaczne i zdrowe śniadania”.

3. edycja „MasterChefa”: Dominika Wójciak

Dominika Wójciak znana jest ze swojej miłości do podróży i przemycania wegetariańskich przepisów do kuchni polskiej. Na swoim profilu na Instagramie o nazwie Jarzynova podpowiada, co robić, by jeść codziennie więcej warzyw. Jest smacznie i zdrowo.

Skąd czerpie inspiracje do swoich potraw? - Z otaczającego mnie świata, z podróży, z tego, co wyniosłam z domu. Wszystkie moje doświadczenia wpływają na moje obecne podejście do kuchni. A ponieważ kocham gotować, w wolnej chwili przeglądam ulubione blogi, organizuję podróże palcem po menu, kupuję kulinarne czasopisma - mówiła w rozmowie z dziennikarką naszemiasto.pl. Dominika ma na swoim koncie pięć książek: „Kulinarne opowieści. Książka zwycięzcy „MasterChefa", „Prosto, pysznie, do pudełka", „Warzywo”, „Ziarno”, „Sezonowe warzywo". Wcześniej prowadziła blog Kulinarne Bezdroża.

4. edycja „MasterChefa”: Damian Kordas

Pierwszym mężczyzną na podium polskiego „MasterChefa” był 22-letni wówczas student weterynarii z Wrocławia - Damian Kordas. Po programie zyskał dużą rozpoznawalność. Zaczął prowadzić programy kulinarne, np. „Widelcem po mapie” z Aleksandrem Baronem. Wydał trzy książki kulinarne: „Moje pyszne inspiracje", „Ale ciacho" i „Superfood”. Zwycięstwo w „MasterChefie” przyczyniło się też do rozwinięcia jego kanału na Youtube. Ponadto Damianowi można było kibicować w takich programach, jak 4. edycja "Agent – Gwiazdy" oraz 10. „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie. Występuje też w reklamach.

W wywiadach podkreślał, że po skończeniu studiów, chce rozpocząć staże w restauracjach, pouczyć się i sprawdzić, jak to wszystko wygląda od kuchni, przejść wszystkie szczeble. W przyszłości marzy o otwarciu własnej restauracji.

5. edycja „MasterChefa”: Magdalena Nowaczewska

Magdalena Nowaczewska prowadzi dziś restaurację Śląska Prohibicja w Katowicach, która serwuje klasyczne dania kuchni śląskiej, podkręcone jej autorskimi pomysłami. Laureatka programu wydała też książkę "Z miłości do gotowania". Co mówiła w ubiegłym roku zwyciężczyni „MasterChefa” o samym programie, pracując już w Śląskiej Prohibicji?

- (...) Tak naprawdę poza tytułem i książką kulinarną, nie miało to nic wspólnego z prawdziwą kuchnią i gotowaniem. Zawsze będę to powtarzać. Ale miesiące ciężkiej pracy zaowocowały. Kilka miesięcy temu przyszedł taki czas, że można było z dumą stanąć na serwisie, już faktycznie jako pełnoprawna i doświadczona szefowa kuchni - przyznała w wywiadzie dla "Dziennika Zachodniego". I dodała: - To osiągnięcie skłoniło mnie ku innym decyzjom, że teraz jest czas na macierzyństwo.

6. edycja „MasterChefa”: Mateusz Zielonka

Mateusz Zielonka, kolejny zwycięzca „MasterChefa”, otworzył we Wrocławiu restaurację Surfer, która specjalizuje się w serwowaniu autorskich burgerów. Przepisy zostały zainspirowane dalekimi podróżami Mateusza. Po otrzymaniu tytułu MasterChefa wydał książkę „Kuchnia w stylu wolnym”. Prywatnie jest też wielbicielem snowboardu.

Skąd u niego zamiłowanie do gotowania? - Zawsze lubiłem przyrządzać posiłki na swój własny sposób. Nigdy nie korzystam z gotowych przepisów, sam kombinuję i łączę smaki. Dużo wyniosłem również z domu - gotuje zarówno siostra, mama i babcia. Siostra jest specjalistką od ciast, babcia reprezentuje tradycyjną kuchnię, mama też gotuje według własnych pomysłów - mówił Mateusz w rozmowie z dziennikarką „Gazety Wrocławskiej".

7. edycja „MasterChefa”: Aleksandra Nguyen

Ola Nguyen urodziła się w 1997 roku w Wietnamie. W wieku 7 lat przeprowadziła się do Polski. Studiowała finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorką książki „Mozaika smaków”. W intrygujący sposób łączy w niej azjatyckie smaki i przedstawia polskim wielbicielom kuchni. Można ją zobaczyć na antenie TVP2 jako prowadzącą program „Smaki świata”. Podróżując po świecie, pokazuje najlepsze smakołyki z poszczególnych regionów.

8. edycja „MasterChefa”: Grzegorz Zawierucha