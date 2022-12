Kto nie powinien malować paznokci? Dla niektórych osób szkodliwe mogą być zarówno tradycyjne lakiery, jak i manicure hybrydowy

Tradycyjne lakiery do paznokci oraz te do manicure'u hybrydowego mogą w niekorzystny sposób wpływać na nasze zdrowie. Zobacz, kto w szczególności powinien ich unikać.

Klasyczny french manicure, paznokcie hybrydowe, żelowe i akrylowe – wybór sposobów ozdabiania paznokci jest ogromny. Ale czy te zabiegi nie szkodzą naszemu zdrowiu? Wiele substancji zawartych w lakierach może działać drażniąco zarówno na płytkę paznokci, jak i na cały nasz organizm. Sprawdź, czy malowanie paznokci jest bezpieczne i kto powinien z niego zrezygnować?

Czy malowanie paznokci szkodzi zdrowiu? Kto powinien go unikać?

Kwestia bezpieczeństwa lakierów do malowania paznokci od dawna jest badana przez naukowców. Według specjalistów z Harvard Medical School używanie tradycyjnych lakierów jest stosunkowo bezpiecznie , o ile odpowiednio dbamy o płytkę i skórki oraz robimy przerwy między kolejnymi malowaniami. Z minusów wymieniają działanie acetonu, używanego do zmywania lakieru, który może wysuszać i uszkadzać płytkę paznokcia i skórę palców przy dłuższym stosowaniu. Niektóre lakiery, zwłaszcza ciemniejsze, mogą powodować nietrwałe przebarwienia paznokci. Badania wykazały, że substancje chemiczne zawarte w lakierach do paznokci mogą być wchłaniane do organizmu. Ale dokładna ilość wchłaniania i to, czy może to mieć negatywne skutki zdrowotne, nie zostało jeszcze ustalone. Wiadomo natomiast, że substancje szkodliwe dla skóry, a nawet te o stwierdzonym działaniu rakotwórczym, są częstymi składnikami lakierów do paznokci. Wymienia się wśród nich m.in „toksyczne trio”:

formaldehyd – jest środkiem konserwującym, który został uznany przez National Cancer Institute za substancję potencjalnie rakotwórczą,

– jest środkiem konserwującym, który został uznany przez National Cancer Institute za substancję potencjalnie rakotwórczą, toulen – mogący powodować bóle głowy i nudności, którego powinny unikać w szczególności kobiety w ciąży i dzieci,

– mogący powodować bóle głowy i nudności, którego powinny unikać w szczególności kobiety w ciąży i dzieci, ftalany – gromadzące się w organizmie i mogące w negatywny sposób oddziaływać na gospodarkę hormonalną, nerki, wątrobę i układ rozrodczy. W przypadku manicure hybrydowego czy żelowego lakier jest dodatkowo podgrzewany przez lampy i nakładany na osłabioną polerowaniem i odtłuszczoną płytkę, co może wzmacniać jego toksyczny wpływ na paznokcie. Specjaliści uważają jednak, że jest mało prawdopodobne, aby lakier hybrydowy miał długofalowy negatywny wpływ na zdrowie paznokci, jeśli jest stosowany sporadycznie.

Choć naukowcy nadal sprawdzają możliwe działania niepożądane związane z używaniem lakierów do paznokci, wiadomo jednak, że są osoby, które powinny zrezygnować z niektórych rodzajów manicure. Zobacz w galerii czy należysz do tej grupy. Komu może szkodzić malowanie paznokci?

Dowiedz się więcej: Paznokcie hybrydowe są niebezpieczne dla zdrowia

Jaki lakier jest najbardziej bezpieczny dla zdrowia?

Szukając lakieru do paznokci warto zwracać uwagę na produkty oznaczone jako „5 free”, czyli potencjalnie wolne od ww. substancji oraz od kamfory i żywicy formaldehydowej. Za bezpieczne uważa się lakiery do paznokci przeznaczone dla dzieci. Nie warto na nich oszczędzać i wybrać produkty o dobrym składzie, stworzone na bazie wody. Idzie to zazwyczaj w parze z dość wysoką ceną ok. 30 zł za buteleczkę.

Źródło: A look at the effects of nail polish on nail health and safety Harvard Medical School

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!