Kto nie powinien jeść orzechów włoskich? Nie tylko alergicy i małe dzieci. Uważać powinny także osoby z niektórymi przewlekłymi chorobami

Jak i kiedy jeść orzechy, aby wyszło nam to na zdrowie? Orzechy a odchudzanie

Komu szkodzą orzechy włoskie? Te grupy powinny ich unikać

Jednak całkowite zastąpienie nimi innych źródeł białka, mogłoby się zakończyć pojawieniem się niechcianych, nadprogramowych kilogramów. Wszystkie orzechy są bowiem bardzo kaloryczne , mogą prowadzić do ciężkich reakcji alergicznych i szkodzić osobom z niektórymi schorzeniami. Kto powinien jeść je z umiarem, a kto unikać? Sprawdź w naszej galerii czy znajdujesz się w którejś z tych grup.

Orzechy włoskie cenione są przede wszystkim za wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych , czyli omega-3 i omega-6. Zastąpienie nimi źródeł białka zwierzęcego może pomóc obniżyć poziom złego cholesterolu LDL . Ponadto dostarczają do organizmu duże ilości błonnika pokarmowego i magnezu, a także potasu i wapnia.

Orzechówka, czyli nalewka z niedojrzałych orzechów włoskich, to babciny środek na łagodzenie dolegliwości układu pokarmowego, szczególnie niestrawności, zgagi i biegunki. Zaobserwowano, że zawarte w…

Osoby, które są na diecie odchudzającej lub chcę utrzymać prawidłową wagę, powinny sięgać po orzechy , ale nie tylko jako przekąskę, gdy dopadnie je głód. Przede wszystkim powinny być one traktowane jako uzupełnienie posiłków o cenny błonnik i zdrowe tłuszcze.

– Jeśli próbujesz schudnąć, a wszystko, co masz w sałatce to sałata, pomidory, ogórki i niskotłuszczowy dressing, możesz być później głodny - wyjaśnia dr Helen Delichatsios, adiunkt medycyny w Harvard Medical School. – Orzechy to dobry sposób na uczynienie posiłki bardziej sycącym – tłumaczy.

Radzi, aby rano orzechy dodać do płatków, owsianki czy jogurtu z owocami, w czasie lunchu lub obiadu mogą trafić do bezmięsnej sałatki. Wieczorem idealnie sprawdzą się jako dodatek do potraw na bazie ryżu czy grzybów.