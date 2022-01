Kto może liczyć na podwyżkę wynagrodzenia? Nawet co trzeci pracownik będzie szukał sposobu na to, żeby zwiększyć swoje dochody

Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia 95 proc. z nas jest zdania, że ceny będą dalej rosły, a 69 proc. obawia się, że będzie to wzrost dynamiczny. Cena rachunku za gaz ma wzrosnąć o ok. 54 proc., natomiast za energię zapłacimy 24 proc. więcej. Do tego rosną ceny produktów żywnościowych takich jak masło, jogurty, żółty ser czy wędliny i mięso.