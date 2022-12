Kto ma odśnieżać chodnik? Kiedy musi to zrobić właściciel nieruchomości? Sprawdź, co grozi za zaniedbanie tego obowiązku

Strażnicy nie będą w ogóle czekać na działania właściciela, jeśli okaże się, że nawisy śnieżne albo sople zwisają z dachów nad chodnikami. Ich opadnięcie może stanowić realne zagrożenie dla przechodniów. Do czasu usunięcia sopli przez właściciela strażnicy mogą ogrodzić teren, by nie przechodzili w takim zagrożonym miejscu ludzie.

– Kwestie dachów i ich odśnieżania regulują przepisy prawa budowlanego, a właściwym organem do interwencji jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Straże miejskie i gminne nie mogą wkraczać w te kompetencje. Inaczej jest wtedy, gdy sople zaczną stanowić zagrożenie dla osób przechodzących na dole. Stwarzanie takiego zagrożenia podlega już pod kodeks wykroczeń. My – po odgrodzeniu terenu – możemy zobowiązać właściciela lub zarządcę poleceniem porządkowym do natychmiastowego usunięcia takich nawisów. Wymaga to jednak skorzystania z usług specjalistycznej firmy ewentualnie poproszenia o wsparcie strażaków, którzy raczej nie odmawiają w takich wypadkach pomocy – zauważa rzecznik.