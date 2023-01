Księżna Kate obchodzi dzisiaj urodziny. Jest ikoną stylu i wzorem do naśladowania dla wielu współczesnych kobiet. Poznaj jej życiorys

Kate Middleton to bardzo ważny członek rodziny królewskiej. Jest żoną księcia Williama – kandydata do tronu brytyjskiego i matką trójki jego dzieci – Jerzego, Karoliny i Ludwika, którzy zajmują kolejno: drugie, trzecie i czwarte miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu.

Dzieciństwo Kate Middleton

Catherine Middleton urodziła się 9 stycznia 1982 roku w angielskiej miejscowości Reading. Jej rodzice to Carole i Michael Middleton. Matka była stewardessą, a ojciec kontrolerem lotów. To właśnie wspólna praca połączyła ich na całe życie. Pobrali się w czerwcu 1980 roku. Owocem ich miłości jest trójka dzieci – Kate, Pippa i William. Jej rodzina nie posiadała żadnych tytułów szlacheckich, ale dobrze prosperujący biznes pozwolił na to, aby kształcić dzieci w najlepszych szkołach. Kate uczęszczała do prywatnej szkoły z internatem St. Andrew’s Prep School w Pangbourne, następnie Marlborough College oraz University of St. Andrews w Fife, gdzie ukończyła historię. Jako mała dziewczynka trenowała balet i stepowanie. Grała w zespole flecistek Tootie-Flooties i śpiewała w chórze, swoich sił próbowała również w szkolnym teatrze. Miała też talent sportowy – grała w tenisa, hokeja, trenowała lekkoatletykę i była kapitanem drużyny netballowej. Po studiach pracowała w rodzinnej firmie, gdzie zajmowała się marketingiem, katalogiem produktów, a także wizerunkiem przedsiębiorstwa w Internecie. Później przez rok pracowała w Jigsaw (firmie odzieżowej), w której zajmowała się m.in. wyszukiwaniem dodatków do ubrań i projektowaniem biżuterii.