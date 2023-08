Ksiądz Adalbert (Wojciech) Zink kontra władze PRL: Nieustępliwa walka o wolność Kościoła

Duchowny niezłomny

Kardynał Stefan Wyszyński, wierny syn Polski i obrońca Kościoła, kiedyś rzekł, że

Tylko pies Baca i Niemiec upomnieli się o swojego prymasa

. Co to za pies? To niezwykły owczarek, który w jednym ugryzieniu spróbował odpowiedzieć na naruszanie godności człowieka. A Niemiec? To duchowny, który w imię prawdy i wiary stanął do walki z mocarstwem opresji.

Kiedy w 1953 roku aresztowano kardynała Wyszyńskiego, nasz Niemiec stanął nie tylko w obronie swojego prymasa, ale także sprzeciwił się deklaracji Episkopatu Polski, która brzmiała jak echo serwilizmu. To był głos niezależności w burzliwych czasach, odważna odpowiedź na presję władz.

Czasy okrutnego stalinizmu

Dlaczego Niemiec? Bo tak go nazwał prymas Wyszyński, widząc w nim nie tylko syna dwóch kultur, ale przede wszystkim strażnika prawdy i wierności. Ksiądz Zink nie tylko mówił, ale działał. Jego dusza artysty i serce patriota rozbrzmiewały w pieśniach patriotycznych, historycznych i religijnych, a także w operze, operetce i musicalu. To był duch Warmii, który nie dał się zastraszyć.