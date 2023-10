Krzywy Las w Gryfinie. Historia tego tajemniczego miejsca was zadziwi. Piszą o nim nawet za granicą!

Krzywy las w Gryfinie to jedna z najciekawszych atrakcji przyrodniczych w naszym kraju, która przyciągają turystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Słynne wykrzywione drzewa z powodu wieku powoli obumierają, jednak Nadleśnictwo w Gryfinie znalazło sposób, by dać im drugie życie. Jak powstał Krzywy Las i jak do niego trafić? Wszystkie informacje o tym niezwykłym miejscu znajdziecie poniżej.

Krzywy Las w Polsce - wyjątkowa atrakcja przyrodnicza

Krzywy Las w Gryfinie od lat intryguje i przyciąga do województwa zachodniopomorskiego turystów z całej Polski. To pomnik przyrody zajmujący powierzchnię ok. 0,33 ha. Ten dziwny las obecnie tworzy około stu sosen zwyczajnych, wysokich na 11-12 metrów, których pnie wygięte są pod kątem ok. 90°. Niezwykły kształt drzew, niespotykany w innych lasach sprawia, że polski Krzywy Las odwiedzają także turyści i przyrodnicy z zagranicy. O krzywym lesie pisano też w zagranicznej prasie - m.in. w "The New York Times" i "Daily Mail".

Rozwiń

Jak powstał Krzywy Las?

Dlaczego sosny w Krzywym Lesie są zdeformowane? Na ten temat powstało już wiele legend i teorii - mówiących m.in. o występującej tu anomalii przyrodniczej. Nadleśnictwo w Gryfinie wskazuje jednak, że Krzywy Las powstał w wyniku działalności człowieka.

Sosny zasadzono w latach 30. XX wieku. Prawdopodobnie zostały wykrzywione po to, by można było je wykorzystać do celów stolarskich lub szkutniczych - m.in. do budowy mebli czy łodzi. Nie wiadomo w jaki dokładnie sposób wykrzywiono drzewa, ale efekt tego zabiegu do dziś zachwyca odwiedzających Krzywy Las. Czytaj też: 17 zakazanych miejsc na świecie, których nigdy nie możecie odwiedzić. Kaplica Arki Przymierza, tajemnicze grobowce, sekretne bazy i inne

Krzywy Las w Gryfinie na mapie. Jak się tam dostać?

Krzywy Las znajduje się w okolicy wsi Nowe Czarnowo i Elektrowni Dolna Odra (ok. 7 km od Gryfina), w powiecie gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim. Położony jest na trasie czerwonego szlaku turystycznego ze Szczecina Klucz do Mieszkowic.

Wejście do Krzywego Lasu jest darmowe. Można go zwiedzać codziennie, o każdej porze roku.

Dojście do Krzywego Lasu oznaczone jest drewnianą tablicą informacyjną. Dokładną lokalizację atrakcji możecie zobaczyć na poniższej mapie.

Koniec Krzywego Lasu? Jest nadzieja dla miłośników niesamowitości

Sosny w Krzywym Lesie mają już ponad 80 lat i z racji swojego wieku zaczęły w naturalny sposób obumierać. Nadleśnictwo Gryfino nie chce dopuścić do tego, by wyjątkowa atrakcja zniknęła z mapy Polski. Leśnicy znaleźli sposób, by dać niezwykłym drzewom nowe życie. Na terenie Nadleśnictwa Gryfino przygotowano specjalną powierzchnię zastępczą, na której powstanie Nowy Krzywy Las. 24 listopada 2021 r. leśnicy razem z mieszkańcami gminy zasadzili tysiąc sadzonek sosen, które wyrosły z nasion zebranych w Krzywym Lesie.

Rozwiń

Nowa plantacja została podzielona na dwie części. Na jednej z nich drzewka będą rosły naturalnie, dzięki czemu przekonamy się, czy zachowają charakterystyczną krzywiznę. Drzewka na drugiej części powierzchni zastępczej będą krzywione mechanicznie, by przypominały Krzywy Las, którym od lat zachwyca się cała Polska.

Zobaczcie galerię zdjęć Krzywego Lasu pod Gryfinem i ciekawy filmik na jego temat: