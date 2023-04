Król Karol III ma nietypowe przyzwyczajenia. Podróże z deską klozetową? Tego o brytyjskim monarsze nie wiedzieliście!

Ma asystentów do ubierania się. Anthony Holden, królewski biograf pisze, że – wówczas książę – Karol, zatrudnia dwóch asystentów. Mają oni mu co rano pomagać w ubieraniu się, a co więcej prasują sznurówki i piżamę. Na szczoteczkę do zębów wyciskają równo jeden cal pasty do zębów. Co więcej, były kamerdyner Diany Paul Burrell dodaje do tej listy określoną temperaturę wody i dokładne umiejscowienie korka od wanny.

Adrian Dennis/ fotobaza.pap.pl