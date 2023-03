Krokusy w Tatrach, Beskidach i Karkonoszach. Gdzie w Polsce oglądać krokusy? Miejsca, które wiosną usłane są fioletem

Gdzie w Polsce podziwiać krokusy? Najlepiej w Tatrach, Beskidach lub Gorcach

Wiosenna wycieczka w polskie góry to najlepszy czas na podziwianie natury budzącej się do życia po zimowej drzemce. Szlaki prowadzące wśród drzew leniwie prezentujących zielone liście, specyficzny zapach w powietrzu i łąki mieniące się różnorodnymi kolorami za sprawą płatków pierwszych kwiatów... Jednym z nich jest delikatny krokus, który sprawia, że niektóre miejsca usytuowane w górach wyglądają niczym najpiękniejszy ogród. W których miejscach można liczyć na takie widowisko, które oferuje nam sama matka natura? To punkty zlokalizowane m.in. w:

Tatrach,

Beskidach,

czy Karkonoszach.

Zobaczcie, gdzie dokładnie warto wędrować w poszukiwaniu krokusów: