Kremowy sos serowy. Przepis na sos z wyrazistym serem. Przyda się do domowych frytek i makaronu

Sos serowy można przygotować na wiele sposobów. Sos serowy z serków topionych to dla wielu zapracowanych osób ostatnia deska ratunku. Jednak warto pamiętać, że na własnoręczne wykonanie go od zera potrzeba jedynie 15 minut i można cieszyć się jakościową przekąską. Do sosu serowego można też dodać starty czosnek, a także odrobinę świeżo startej gałki muszkatołowej. Przed podaniem warto doprawić go posiekanym szczypiorkiem lub natką pietruszki, która ożywi smak sosu.