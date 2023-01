Kraków: atrakcje dla dzieci na ferie 2023, czyli zima w mieście bez nudy. Gotowe pomysły na zimowy wypoczynek i zabawę dla całej rodziny Patrycja Seklecka

Jeżeli planujecie spędzić ferie z dziećmi w Krakowie lub jesteście mieszkańcami tego pięknego miasta, macie ogromne szczęście. Była stolica Polski obfituje w ciekawe atrakcje nie tylko dla dorosłych, ale także dzieci. Gdzie znaleźć te miejsca? Podpowiedzi znajdziecie w naszym artykule. Andrzej Banaś / Polska Press Zobacz galerię (10 zdjęć)

Zima w mieście nie musi być nudna, a już szczególnie w mieście takim jak Kraków. Atrakcje dla dzieci znajdziecie tam na każdym kroku – muzea, miejsca na aktywny wypoczynek oraz bajkowy świat iluminacji to zaledwie początek długiej listy. Z okazji zbliżającej się w Małopolsce przerwy od nauki - ferii zimowych 2023 - przygotowaliśmy dla was propozycje miejsc, do których warto udać się z dzieckiem w Krakowie zimą. Co robić z pociechą w ferie? Odpowiedzi i gotową listę pomysłów znajdziecie w poniższym artykule.