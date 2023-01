Kraken atakuje. Nowy subwariant Omikronu rozprzestrzenia się błyskawicznie. Czy XBB.1.5 jest groźniejszy niż poprzednie mutacje wirusa?

Czym jest nowy subwariant Omikronu Kraken?

Obecnie na świecie istnieje ponad 80 wersji koronawirusa SARS-CoV-2, wśród których trudno jest wyróżnić wariant dominujący, jak to było wcześniej. Jednak na prowadzenie wychodzi Omikron, który stale się przekształca i tworzy nowe subwarianty. Wirus cały czas mutuje, ponieważ próbuje omijać odpowiedź immunologiczną organizmu, który wytwarza przeciwciała w obronie przed nim po przechorowaniu lub po szczepieniu. Najnowszy twór koronawirusa wymyka się przeciwciałom, w ten sposób omijając systemy obronne organizmu.

Kraken, inaczej XBB.1.5 to nowy subwariant Omikronu. Jest on produktem rekombinacji subwariantu Omikron BA.2 z nową podlinią XBB. Według informacji amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) odpowiada on już za 40 proc. wszystkich zakażeń koronawirusem w Stanach Zjednoczonych pod koniec ubiegłego roku. Liczba ta podwoiła się w ciągu tygodnia, ponieważ tydzień wcześniej zakażeń Krakenem było tam ok. 20 proc. Mimo, że nowa wersja wirusa jest bardziej zakaźna to jednak nie wywołuje nowych symptomów i cięższego przebiegu choroby.