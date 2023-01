Kradzieże aut. Sprawdź czy Twój model jest w grupie ryzyka?

Bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów pokazują wyrejestrowania samochodów, wynikające z wielu różnych przyczyn. Jedną z nich są kradzieże. Analitycy Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar przyjrzeli się takim danym. Wynika z nich, że zjawisko kradzieży w ostatnich latach ustabilizowało się na stosunkowo niskim poziomie.

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w zakresie wyrejestrowań różnią się jednak od danych Policji. W policyjnych kartotekach auto uznaje się za skradzione w momencie zgłoszenia zaginięcia, podczas gdy do baz CEPiK trafia ono dopiero, gdy pojazd został wyrejestrowany w następstwie kradzieży. Między zaginięciem a wyrejestrowaniem może jednak upłynąć wiele miesięcy, co oznacza, że część aut zgłoszonych Policji jako skradzione pojawi się w CEPiK-u jako wyrejestrowane znacznie później, możliwe, że dopiero w następnym roku. Jednocześnie część aut ujętych w CEPiK-u jako wyrejestrowane Policja uznała za skradzione już w roku poprzednim. Co więcej, nie wszystkie skradzione auta, których dane znajdują się w bazie policyjnej, trafiają do CEPiK'u. Tak dzieje się w sytuacji, gdy pojazd zostanie odzyskany i zwrócony właścicielowi.

Kradzieże aut. To ile się kradnie?

Według najnowszych danych w 2022 roku z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce zaledwie 6 157 pojazdów z grupy osobowych i dostawczych o dmc do 6 ton. To o 13,3% mniej niż rok wcześniej, a jednocześnie to zaledwie 0,03% liczącego ponad 22 miliony aut parku samochodów osobowych i dostawczych. Dane pokazują, że na przestrzeni ostatnich 5 lat liczby dotyczące kradzieży były bardzo zbliżone i oscylowały w okolicach 6,9-7 tysięcy sztuk. W minionym roku widać bardziej wyraźny spadek.

Dla porównania, warto przytoczyć policyjne statystyki sprzed lat: rekordową liczbę kradzieży odnotowano w 1999 roku - 71 543 auta, w 2005 roku dało się zauważyć spadek - skradziono 45 292 auta.

Kradzieże aut. Gdzie się kradnie?

W zestawieniu województw nie ma zaskoczenia. Prym wiedzie Mazowsze z liczbą 2 463 skradzionych aut i 40-procentowym udziałem w krajowych kradzieżach. Do tego niechlubnego rekordu wydatnie przyczyniła się Warszawa, gdzie skradziono aż 1 593 auta, co stanowi 25,9% całego "rynku". To wynik większy niż w 11 województwach z najmniejszą liczbą kradzieży. Teoretycznie, najbezpieczniej mogą się czuć właściciele aut w województwach świętokrzyskim i podkarpackim, gdzie liczba kradzieży wyniosła po zaledwie 55 sztuk.

Kradzieże aut. Jakie marki kradnie się najczęściej?

TOP 10 kradzionych marek:

Toyota 781 szt. Audi - 532 szt. Volkswagen - 415 szt. BMW - 392 szt. Hyundai - 389 szt. Mercedes - 367 szt. Renault - 343 szt. Fiat - 304 szt. Peugeot - 287 szt. KIA - 229 szt. W 2022 roku niechlubny tytuł - podobnie jak w 2020 i 2021 roku - przypadł Toyocie (781 szt.). Trzy kolejne pozycje na podium zajęły niemieckie marki premium - Audi (532 szt.), Volkswagen (415 szt.) i BMW (392 szt.). Pierwszą piątkę zamyka Hyundai (389 szt.).

Warto w tym miejscu podkreślić, że bardzo duży wpływ na "popularność" poszczególnych marek odgrywa lokalizacja. Ponad 3/4 wszystkich Toyot (dokładnie 609 sztuk) zostało skradzionych w woj. mazowieckim, z czego 436 sztuk, tj. 55,8% "rynku krajowego", zostało wyrejestrowanych z powodu kradzieży w Warszawie.

Kradzieże aut. Jakie modele kradnie się najczęściej?

Najczęściej kradzionym modelem w Polsce… są właściwie 4 modele. Dzieli je dystans zaledwie 7 sztuk. A są to w kolejności: Hyundai Tucson (192 szt.), Fiat Ducato i Toyota Corolla (ubiegłoroczny lider) po 191 szt. oraz Toyota RAV4 (185 szt.). Spadło zapotrzebowanie na Audi A4, które jeszcze w 2020 roku było na czele zestawienia.

Kradzieże aut. Jakie modele kradnie się najczęściej?

TOP 10 kradzionych modeli:

Hyundai Tucson - 192 szt. Fiat Ducato - 191 szt. Toyota Corolla - 191 szt. Toyota RAV4 - 185 szt. Audi A4 - 122 szt. Jeep Grand Cherokee - 120 szt. Toyota Yaris - 102 szt. Kia Sportage - 99 szt. Audi A6 - 97 szt. BMW 5 - 96 szt.

Kradzieże aut. Jakie roczniki kradnie się najczęściej?

Dość zaskakująco wygląda ranking najpopularniejszych roczników w bazie wyrejestrowań z powodu kradzieży. Wynika z niego, że łupem złodziei padają głównie auta w wieku do 10 lat. Najczęściej kradzionymi rocznikami były 2019 (842 szt.) i 2018 (776 szt.). Z analizy danych wynika też, że nie zawsze duża popularność aut na polskich drogach wpływa bezpośrednio na ich "popularność" wśród złodziei. Niestety, znikają też dość rzadko spotykane modele, jak np. Volkswagen Multivan (29 szt.), Kia Stinger (24 szt.) czy Maserati Quattroporte (7 szt.) lub Levante (6 szt.). Widać też wśród złodziei duże zainteresowanie autami dostawczymi. Poza wspomnianym Fiatem Ducato ich łupem padło w ciągu roku ponad 80 egzemplarzy Mercedesa Sprintera, Renault Mastera oraz IVECO Daily. Dla porównania, Dacii Duster, która należy do ścisłej czołówki najczęściej kupowanych SUV-ów w Polsce, ukradziono zaledwie 4 sztuki.

TOP 10 najczęściej kradzionych roczników: 2019 - 842 szt. 2018 - 776 szt. 2017 - 735 szt. 2016 - 561 szt. 2020 - 509 szt. 2015 - 392 szt. 2021 - 340 szt. 2014 - 225 szt. 2012 - 171 szt. 2013 - 167 szt.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!