Kościelec (powiat częstochowski). Tragiczny wypadek lotniczy. Szybowiec runął na ziemię. Nie żyją: 17-letni kursant i 58-letni instruktor

Aktualizacja z godz. 15:45

Wypadek w rejonie lotniska

To był lot szkoleniowy

Rozbity szybowiec to model typu Fox, maszyna akrobacyjna. Ofiary wypadku to najprawdopodobniej 50-letni instruktor pilotażu i jego uczeń. Instruktor był członkiem Aeroklubu Częstochowskiego, uczeń to również licencjonowany pilot, Do wypadku doszło w najgorszym możliwie momencie, bo przy starcie maszyny wyciąganej w powietrze za samolotem Dynamic.