Koronawirus nie zepsuje nam lata. A ma ono być bardzo upalne i suche

Opinia meteorologów, zarówno tych europejskich jak i amerykańskich jest podobna: czeka nas wyjątkowo gorące i suche lato. W lipcu upały zaczną się od drugiej połowy miesiąca i potrwają niemal do końca sierpnia. Może pozwoli to nam choć na chwilę zapomnieć o koronawirusie.

Choć koronawirus sprawił, że zmiany klimatu zeszły na plan dalszy, to im bardziej przerzucamy kartki kalendarza, tym więcej stawiamy sobie pytań: jaka będzie pogoda latem? Czy spędzimy urlop w słońcu czy będziemy narzekać na niskie temperatury?

Kiedy wysokimi temperaturami i błękitnym niebem już cieszy się większość Europy, to pomstują na aurę rolnicy. Wciąż im za mało deszczu dla upraw, nie mówiąc o braku ludzi do pracy z powodu np. kwarantann. Pogoda w Polsce na lipiec - koniec miesiąca cieplejszy Według portalu pogodowego AccuWeather.com, osoby, które w lipcu zaplanowały wakacje w Polsce mogą liczyć generalnie na niezłą pogodę. Nieco chłodniejsza - ok. 20-22 stopnie - ma być pierwsza połowa miesiąca. Od 13 lipca temperatury mają już jednak wzrosnąć do powyżej 25 stopni, a w końcówce lipca mają sięgać 27-28 stopni.

Te temperatury dotyczą centrum kraju. W górach i nad morzem może być nieco chłodniej, ale przeważnie słonecznie. W lipcu w Polsce ma być sucho. Jedynie przez kilka dni w połowie miesiąca mogą przynieść burze i deszcze. W drugiej połowie miesiąca może być jednak nieco więcej chmur niż na początku lipca. Pogoda w Polsce na sierpień - ciepło i słonecznie Początek sierpnia nie będzie się zbytnio różnił pod względem pogody do ostatnich dni lipca. Według AccuWeather.com, ma być ciepło - do 27 stopni - mogą gdzieniegdzie zdarzyć się burze. Cały miesiąc ma być bardzo słoneczny. Od 5 do 12 sierpnia słońce może "palić" bez żadnych chmurek. Temperatury w sierpniu spadną dopiero w ostatnim tygodniu miesiąca. Po 23 sierpnia można się spodziewać temperatur już nie 25-27 stopni, ale raczej 21-23 stopnie.

Pogoda w Polsce na wrzesień - może być dość ciepło i deszczowo Jeszcze przez pierwszy tydzień września będziemy się cieszyć słońcem i temperaturami w granicach 20 stopni Celsjusza. Będzie niemal podobnie, jak w ostatnim tygodniu sierpnia. Jednak już od drugiej dekady zaczną się deszczowe dni - wynika z prognozy AccuWeather.com. Temperatura może spaść do 16-17 stopni w ciągu dnia. W drugiej połowie września może pojawić się więcej suchych i słonecznych dni, jednak nie będzie tygodnia, w którym by miało nie padać. Upały w Chorwacji, Turcji i Grecji Jeśli ktoś chce mieć właściwie nieprzerwane słoneczne dni w trakcie urlopu, może wybrać na przykład Chorwację. Zarówno w całym lipcu, jak i sierpniu może tam popadać najwyżej przez jeden-dwa dni. Za to temperatury będą bardzo wysokie - należy się spodziewać upałów w granicach 30 stopni i powyżej. Tylko pierwszy tydzień lipca i ostatni tydzień sierpnia mogą być mniej upalne - w granicach 26-27 stopni Celsjusza.

Bardzo podobnie ma być w Turcji, gdzie temperatury w lipcu i sierpniu dochodzić mają do 30 stopni. Ma być też pięknie i słonecznie - z zaledwie kilkoma dniami, w których wyjdą chmurki, lub spadnie deszcz. Jeszcze wyższe temperatury - i praktycznie zero opadów - zapowiadane są w lipcu i sierpniu w Grecji. Według AccuWeather, w tym kraju należy się przez dwa wakacyjne miesiące spodziewać temperatur minimum 33-34 stopnie każdego dnia. Jedynie pod koniec sierpnia oraz we wrześniu temperatury w Grecji mogą spaść do ok 30-31 stopni. Temperatury wyższe od średniej Prognozy pogody nawet na tydzień lub dwa uważa się za niepewne, więc meteorolodzy unikają tych długoterminowych. Jak mówią Andreas Becker z Niemieckiej Służby Meteorologicznej i Andreas Marx z centrum badania środowiska Helmholtz w Lipsku, ze względu na zróżnicowaną geografię Europy - w tym góry i morza - trudniej przewidzieć pogodę na naszym kontynencie niż na przykład w takich miejscach jak Australia, która jest otoczona wodą.

Mimo to spodziewają się oni, że tego lata będzie cieplej niż zwykle. Niemiecka służba meteorologiczna sugeruje, że temperatura w samych w Niemczech może być o pół stopnia Celsjusza wyższa od średniej. Marks opiera modelowanie na danych z Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) i sądzi , że lato 2020 będzie cieplejsze niż zwykle, ale też bardziej suche. Wskazuje, że upały zmieniły się na całym świecie. Hiszpania, Francja i Włochy szykują się na upalne lato Lato zaczęło się w Europie w miniony weekend wysokimi temperaturami. W Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii i Hiszpanii wzrosły do ​​30 stopni Celsjusza. Według letniej prognozy Accuweather fale upałów mogą być trendem tego lata w Europie. Wysokie temperatury dochodzące do 40 stopni są możliwe we Francji, Hiszpanii i Portugalii. Podobna jest opinia specjalistów z Météo France.

Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna już wydała ostrzeżenia o wysokich temperaturach w niektórych częściach Andaluzji. W Katalonii również zapowiadają się upały do 30 stopni i sucha słoneczna pogoda przez cały lipiec i sierpień. Podobnie, tyle, że nieco bardziej upalnie - z temperaturami powyżej 30 stopni - ma być praktycznie w całych Włoszech. Nie tylko na południu, ale także np. w Lombardii i okolicach Mediolanu. We Francji podobne upały panować będą na Lazurowym Wybrzeżu. Jeśli ktoś się wybiera tam na wakacje, może być pewnym słońca i ciepła - przewiduje AccuWeather.com. W Paryżu upalnie będzie do drugiej połowy sierpnia. Po 22 sierpnia temperatury spadną z wcześniejszych ok 27 stopni do 22-24 stopni. Zagrożenia pogodowe Fale upałów i sucha pogoda w Europie mogą sprawić, że w wielu krajach wybuchną pożary. Najbardziej zagrożona jest nimi północna Portugalia, Hiszpania i rejon Alp, zgodnie z prognozą Accuweather. - Wysokie temperatury mogą osiągać 40 stopni Celsjusza w południowej i wschodniej Francji od lipca do początku sierpnia - mówi meteorolog AccuWeather Tyler Roys na swojej witrynie internetowej.

Brzmi to jak zachęta to odwiedzenia latem tej części Europy, co jednak mogą nam utrudnić problemy z transportem. Natomiast trudno polecać wakacyjny wypoczynek w Portugalii i Hiszpanii, które to kraje mają doświadczyć fali wielodniowych upałów o temperaturze powyżej 43 stopni Celsjusza! Météo France przewiduje, że coraz bardziej suche miesiące mogą mieć wpływ także na północną część Europy w okresie letnim. Za Atlantykiem również mogą być upały Specjaliści od pogody po drugiej stronie Atlantyku też widzą fale ciepła latem, w tym dla Europy. Instytut Zmian Klimatu na Uniwersytecie w amerykańskim Maine wykazał wysokie temperatury od początku czerwca już w latach dwudziestych XX wieku w całej Europie. Według nie tylko amerykańskich meteorologów, ten rok może być najgorętszy na świecie, odkąd rozpoczęły się oficjalne pomiary. Istnieje 50–75% szans, że rok 2020 pobije rekord temperatur ustanowiony cztery lata temu. Choć blokady, wywołane koronawirusa sprawiły, że mamy czystsze niebo, to nie zrobiły one nic, aby ochłodzić klimat. Ten wymaga głębszych, długoterminowych działań, twierdzą naukowcy.

Rekordy ciepła zostały pobite od Antarktydy po Grenlandię od stycznia, co zaskoczyło naukowców, bo nie jest to rok El Niño, zjawisko zwykle związane z wysokimi temperaturami. Opinia Amerykanów jest taka, że kiedy padły rekordy ciepła w roku 2016, temperatury wzrosły na początku roku z powodu bardzo intensywnego El Niño, a następnie spadły. Ponieważ w tym roku trendy są podobne, może dojść do ustanowienia kolejnego rekordu ciepła. Obliczenia Gavina Schmidta, szefa Instytutu Studiów Kosmicznych NASA Goddard w Nowym Jorku, wykazały 60% szans na to, że tego lata padnie rekord ciepła. Nienormalna pogoda jest coraz częściej normą, ponieważ rekordy temperatury padają z roku na rok i z miesiąca na miesiąc. Ten styczeń był najgorętszy w historii. W lutym baza badawcza na Antarktydzie po raz pierwszy zarejestrowała temperaturę ponad 20 stopni Celsjusza na kontynencie południowym. Na drugim końcu świata w Qaanaaq na Grenlandii też padł rekord, 6 stopni Celsjusza w kwietniu. W pierwszym kwartale ocieplenie było najbardziej widoczne w Europie Wschodniej i Azji, gdzie temperatury były o 3 stopnie powyżej średniej.

