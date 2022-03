Korespondencja z Kijowa. Codziennie zgłaszają się setki, młodzi, starzy, ojcowie z synami, matki, córki. Chcą bronić ojczyzny

Stolica Kijowa powoli zamienia się w twierdzę. Ludzi z bronią i żółtymi opaskami jest w Kijowie coraz więcej. Codziennie zgłaszają się setki, młodzi, starzy, ojcowie z synami, są też matki, córki. Wystarczy napisać na zwykłej kartce długopisem: kim się jest, podać telefon, adres i - co ważne - opisać swoje doświadczenie bojowe czy inne przydatne umiejętności na wojnie. Potem dostają telefon zwykle o przyjęciu do struktur samoobrony, dostają broń. I ruszają, by bronić Ojczyzny.

Z Kijowa wciąż można wyjechać, ale też wjechać do miasta. Wkrótce to się może jednak zmienić. Wojska rosyjskie zbliżają się do stolicy Ukrainy. Walki toczą się już na przedmieściach metropolii m.in. w okolicach miejscowości Borodianka, Bucza, w okolicach lotniska Hostomel. Rosyjski blitzkrieg się nie udał i w piątym dniu wojny Rosjanie – jak się wydaje - szykują się do oblężenia stolicy Ukrainy. To oznacza gigantyczne zniszczenia, śmierć tysięcy cywilów i żołnierzy po obu stronach. W Kijowie zaczyna brakować żywności. Pojawiły się również informacje, że lada moment zaczną się problemy z wodą. Znów zawyły syreny i znowu trzeba się schować. Tym razem iskander, rosyjska balistyczna rakieta trafiła w stację radarową po drugiej stronie miasta daleko od miejsca, gdzie mieszkam. Potem biły grady. Lawina dźwięku, jednostajny grzmot trwający dobrą chwilę. Jakiś czas potem suchy i charakterystyczny grzechot serii z kałasznikowów. To znak, że walczą niedaleko od nas. Dźwięki wojny. Z czasem nie robią specjalnego wrażenia, rozpoznajesz je. Dopiero gdy są bardzo blisko zaczynają niepokoić. My wciąż znajdujemy się w przedziwnej oazie ciszy, która daje złudne może poczucie bezpieczeństwa, że na tych kilkuset czy kilku tysiącach metrów kwadratowych na których jesteś nic złego się nie wydarzy. Stoi na nich blok, gdzie teraz w czasie wojny mieszka może 200 osób może trochę więcej. Większość uciekła na zachód kraju, do znajomych i krewnych albo do Polski. Dzielnica Niwki, płn. zachodni Kijów.

Maks przynosi siatkę pełną butelek po whisky, wódce i koniakach. Te nadają się najbardziej. Do butelek najpierw trafia rozdrobniony styropian, dalej trochę benzyny, w końcu czarny jak smoła olej silnikowy. I jeszcze lont - kawałek materiału i korkowa zatyczka. Gotowe. Kolejne koktajle Mołotowa trafiają do kątów przy każdej z klatek schodowych. Butelki z benzyną nie zniszczą czołgu, ale na stare wozy bojowe produkowane jeszcze za sowietów, których wciąż używa rosyjska armia powinny wystarczyć.

Kontakt utrzymują ze sobą na wspólnym dla nich czacie, popularnej w świecie rosyjskojęzycznym aplikacji Telegram. Przydaje się do wyznaczenia wart nocnych. Bo choć trwa godzina policyjna i na zewnątrz nie ma żywego ducha, to właśnie nocą dochodzi tutaj bliski dźwięk z informacją, że w życiu mieszkańców bloku wszystko się zmieniło. Strzelają z kałasznikowów, gdzieś za rogiem ulicy. To jeszcze nie ten moment, kiedy rosyjskie wojska wkraczają do stolicy. Gdzieś w pobliżu trwa walka z dywersantami przysłanymi do Kijowa, którzy mają - jak chcą media – rozkaz i cel, by zabić prezydenta Ukrainy, a może też mera miasta słynnego boksera Witalija Kliczkę. Prawdopodobnie jednak ich celem było opanowanie głównych budynków rządowych, oznaczenie niewidocznymi dla oka fluoroscencyjnymi znakami celów dla rakiet czy odpowiednich miejsc lądowania desantu. Przygotować głównym siłom łatwe - jak początkowo sądzono - zajęcie miasta.

Kijów opanowała dywersyjna gorączka. Media mówią nawet o 400 dywersantach głównie z tzw. Grupy Wagnera, kontrolowanej przez służby rosyjskie prywatnej armii najemników rzucanych do boju w krajach, gdzie Rosja udaje, że nie prowadzi wojny: Libia, Republika Środkowej Afryki, czy choćby Donbas, albo tam, gdzie prowadzi ją oficjalnie jak w Syrii, gdzie dzięki Wagnerowcom oficjalnie Rosjanie nie ponoszą wielu strat, bo ich nie wpisuje się w rejestr zabitych.