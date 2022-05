Kopiec kreta wciąż jest na topie. Przepis na kultowe ciasto, które zachwyca od lat. Szybkie ciasto z bananami

Przepis na ciasto z owocami

Maj i coraz bardziej słoneczne dni zachęcają do przygotowywania lekkich, owocowych ciast i deserów. Wybór mamy ogromny. W sklepach pojawia się coraz więcej świeżych i sezonowych przysmaków.

Ciasto kopiec kreta

Kopiec kreta to kultowe, znane od lat ciasto, tzw. ciasto z pudełka. Swoją popularność zawdzięcza prostocie wykonania, a także rewelacyjnie dobranym smakom, które tworzą kakaowe ciasto, śmietanka z czekoladą i banany.

Szukasz przepisu na słodką „zemstę teściowej”? To ciasto zachwyci nawet zięcia

Ciasto leniwej synowej jest obłędnie pyszne i bardzo szybkie do wykonania

Kopiec kreta przepis

( czas przygotowania: ok. 15 minut + 35 minut pieczenie ciasta + 15 minut przygotowanie masy)

Jak zrobić ciasto kopiec kreta?

W dużej misce wymieszaj mąkę z kakao, proszkiem do pieczenia i sodą. Jajka ubij z cukrem na jasną masę. Dodaj maślankę, olej, esencję waniliową i mąkę wymieszaną z pozostałymi suchymi składnikami. Przelej ciasto do okrągłej formy o średnicy 22 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz ciasto ok. 35 min. w 160 stopniach. Sprawdź patyczkiem czy jest gotowe ( patyczek po wbiciu w ciasto ma być suchy). Ciasto wyjmij z blachy i wystudź. Żelatynę namocz w 50 ml wrzątku i dokładnie wymieszaj. Śmietanę ubij z cukrem pudrem, dodaj żelatynę i miksuj jeszcze chwilę, by masa dobrze się połączyła. Na koniec wsyp kawałki czekolady i wymieszaj łyżką. Przygotuj kopiec kreta: zetnij górę ciasta i łyżką wybierz środek zostawiając po bokach ok. 1,5 cm ciasta. Banany umyj, obierz i pokrój na duże kawałki. Poukładaj banany na spodzie ciasta, przykryj je kremem tworząc kształt kopca. Całość posyp okruchami z odłożonego wcześniej ciasta. Schowaj ciasto do lodówki na ok. 1 godzinę.

Życzymy smacznego!

Nasza porada: jeśli, po przygotowaniu kopca kreta zostanie Ci trochę ciasta kakaowego to wykorzystaj je do innego deseru, np. posyp lody śmietankowe kawałkami ciasta i dodaj owoce lub zrób ciastkowe lizaki (wymieszaj ciasto z odrobiną mleka i zrób z niego kulki, obtaczaj je w rozpuszczonej czekoladzie i nadziewaj na patyczek do lodów).