Kontrola pieca w sezonie grzewczym może spotkać także ciebie. Jak przebiega, czy trzeba się na nią zgadzać i co grozi za złamanie prawa?

Czy urzędnik ma prawo wejść do domu? Co grozi za niewpuszczenie kontrolera?

Czemu służy kontrola pieca w sezonie grzewczym i kogo może spotkać?

Kontrole antysmogowe – kto je przeprowadza? Jakie są uprawnienia kontrolerów?

Organy odpowiedzialne za nadzór nad realizacją polityki antysmogowej to marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Osoby te mogą upoważnić swoich podwładnych do przeprowadzania kontroli pieców. Do kontroli upoważnieni są strażnicy miejscy (gminni) oraz urzędnicy gminy, miasta, powiatu i urzędu marszałkowskiego. Co ważne, prawo do kontroli mają tylko konkretni urzędnicy, których do tego upoważniono, a nie automatycznie wszyscy.