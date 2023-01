Konfitura z czerwonej cebuli do słoika. Przepis na dodatek do soczystych burgerów. Delektuj się wyjątkowymi przetworami

Jeżeli zastanawiasz się, do czego stosować konfiturę z czerwonej cebuli, to spieszymy z odpowiedzią. Ten słodko-kwaśny dodatek podbije smak pieczonego mięsa, urozmaici hamburgera lub kanapki z wyrazistym serem np.: cheddarem. To także znakomity składnik do urozmaicenia smaku kotletów z kaszy gryczanej. Przekonajcie się sami!