Komunia święta w PRL-u miała inny wymiar. Składak był wymarzonym prezentem, a impreza odbywała się w domu. Pamiętacie te czasy?

Dziadkowie wspominają ten dzień na swój sposób, rodzice na swój, a jeszcze inne emocje towarzyszą dzieciom, które przystępują do Pierwszej Komunii Świętej współcześnie. Rzadko kiedy zdają one sobie sprawę z tego, ile wysiłku wymaga organizacja uroczystości, a także poczęstunku dla rodziny. Tym bardziej trudno byłoby im sobie wyobrazić, jak wyglądała Pierwsza Komunia kilkadziesiąt lat temu. Czy to ich wada? Oczywiście, że nie. Dzieci nie powinny być obciążane problemami i wysiłkami rodziców, nie mogą też wiedzieć, jak było kiedyś, bo wtedy ich po prostu na tym świecie jeszcze nie było. Warto jednak opowiadać, jak wyglądał PRL i ówczesne wydarzenia oraz adekwatnie do wieku zaangażować nasze pociechy w przygotowania, by potrafiły docenić to, co mają. A Wy pamiętacie, jak było?

Zobacz, jak wyglądała komunia w PRL-u!