Komornicy bezprawnie zajmują pieniądze z tarczy? Krajowa Rada Komornicza odpiera zarzuty

Komornicy zajmują na kontach dłużników środki pochodzące z tarczy antykryzysowej, choć nie mają do tego prawa – ogłosił na Twitterze szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Zaapelował też o „trochę przyzwoitości”. Jego słowa wzburzyły komorników, którzy kategorycznie zaprzeczyli oskarżeniom. Według rzecznika Krajowej Rady Komorniczej, jeśli do takich przypadków dochodzi, to winne są wyłącznie banki.

Paweł Borys z PFR: komornicy, trochę przyzwoitości!

O sprawie zrobiło się głośno po pełnym emocji wpisie, jaki Paweł Borys zamieścił na Twitterze. Szef PFR oznajmił, że zgodnie z napływającymi do niego informacjami komornicy zajmują na kontach osób zadłużonych środki wypłacane w ramach Tarczy Finansowej PFR. Podkreślił, że takie działanie jest niezgodne z prawem, bo łamią zapisy ustawy o SIR – pieniądze wypłacone w ramach tarczy antykryzysowej nie mogą być zajmowane.