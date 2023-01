Koloryzacja włosów, która zdominuje 2023 rok. Poznaj najgorętszy trend - gemini hair! Zobacz, komu będzie pasować taka fryzura

Ten trend fryzjerski, który zdominuje 2023 rok, przenosi koloryzację włosów na zupełnie nowy poziom. Pasować będzie każdej z was!

Zeszłoroczne trendy fryzjerskie były różne. Dominowały blondy i brązy w wielu wydaniach. To co proponują styliści na początku 2023 roku to oferta dla każdej kobiety, która chce wyróżniać się swoim wyglądem. Gemini hair to wielokolorowy sposób farbowania włosów. Zobacz, jak się prezentują fryzury z taką koloryzacją, a być może sama zapragniesz mieć jedną z nich.

Jeżeli jesteś fanką subtelnych brązów, blondów nierzucających się w oczy, to ta koloryzacja może nie być dla ciebie. Radzimy jednak, aby przyjrzeć się jej z bliska, bo być może zmienisz zdanie i zapragniesz metamorfozy, obok której nikt nie przejdzie obojętny, a ty poczujesz się o kilka lat młodsza, pewniejsza siebie i po prostu piękna.

Karnawał to czas zabawy, spotkań ze znajomymi, tańców, pięknych makijaży, nietuzinkowych stylizacji paznokci, ale także i fryzur. Jeśli zawsze pragnęłaś stworzyć sobie na głowie coś odważniejszego: zaszaleć ze strzyżeniem lub kolorem, to teraz możesz. Nie tylko ze względu na imprezowy okres, ale także z tego powodu, że 2023 to rok odważnych barw oraz oryginalnych cięć. W te trendy wpisuje się właśnie gemini hair.

Gemini hair – kolorowe włosy, które podkreślą twój wizerunek

Kolorowe włosy nie są zarezerwowane tylko dla nastolatek i wcale nie muszą być różowe, fioletowe, czy zielone. Choć te barwy w różnych połączeniach mogą prezentować się naprawdę spektakularnie. Jeśli chcesz iść z duchem czasu, zaszaleć z fryzurą to nie bój się dwukolorowego farbowania. Możesz to zrobić na wiele sposobów. Jednym z nich jest podzielenie włosów na dwie partie i zafarbowanie każdej z nich na inny kolor. Do tej pory można było zauważyć nieco delikatniejszą odsłonę tego trendu, czyli połączenie blondu z brązem.

Jeżeli należysz do tych kobiet, dla których wiek to tylko liczba zafunduj sobie gemini hair w odważnym wydaniu. Może to być zarówno zestawienie naturalnego koloru z nasyconą zielenią, jak i dwóch nasyconych, szalonych barw. Możesz również pokryć pasma niebieską, różową, czy zieloną farbą i wcale nie będzie to wyglądało źle.

Dwukolorowe farbowanie włosów nie tylko dla odważnych kobiet

Gemini hair to nie tylko intensywne i nasycone kolory włosów. Ten trend jest przeznaczony dla każdej z was. Jeżeli nie widzisz się w tak oryginalnych barwach postaw na nieco subtelniejsze i naturalniejsze. Może to być zestawienie różnych odcieni brązu, blondu czy beżu. Interesującym rozwiązaniem jest podkreślenie kolorem tylko pasma włosów, na przykład grzywki.

Inspiracje gemini hair

Kluczem koloryzacji gemini hair jest odpowiedni dobór kolorów do twojego wieku, upodobań, urody. Dlatego ten trend jest na tyle uniwersalny, że mogą się na niego zdecydować panie na emeryturze, jak i młode dziewczyny. Ponieważ w tym sezonie dominują pastele, możesz je połączyć z szalonymi kolorami, jak i tymi subtelniejszymi. Możliwości jest wiele. Sprawdź kilka z nich w naszej galerii.

