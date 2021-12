Kolejny sukces Polki na „Kulinarnych Oscarach”. Jej książki znalazły się w gronie najlepszych na świecie z ostatnich 25 lat Anna Daniluk

Magdalena Tomaszewska–Bolałek została wyróżniona w prestiżowym konkursie na najciekawsze książki kulinarne na świecie z ostatnich 25 lat - Gourmand The best of the best 25. Kapituła doceniła m. in. jej publikację o polskiej kuchni - „Polish culinary paths”. Gala wręczenia tzw. Kulinarnych Oscarów odbyła się 30 listopada w Paryżu.