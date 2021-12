Kolejne kraje zaostrzają restrykcje na zimę. Tu szczepienie już nie wystarczy. Lista państw, które wymagają testu PCR przed przylotem Monika Golonka

10 krajów Europy wymaga od zaszczepionych turystów potwierdzenia negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Skitterphoto/Pixabay

W Europie trwa czwarta fala pandemii koronawirusa, a sytuację dodatkowo pogorszył wyjątkowo zaraźliwy wariant omikron. W związku z wysoką liczbą nowych zakażeń kolejne kraje zaostrzają restrykcje. Nowe obostrzenia uderzyły również w turystów planujących zimowy urlop za granicą. Aby dostać się do wielu krajów naszego kontynentu, nie wystarczy już szczepienie - konieczne jest również wykonanie testu na koronawirusa. Zasady wjazdu do poszczególnych państw zmieniają się bardzo dynamicznie, dlatego przygotowaliśmy zestawienie, w którym sprawdzicie, gdzie aktualnie wymagany jest test PCR lub antygenowy. Sprawdź, czy kraj, do którego się wybierasz na święta, sylwestra, ferie czy zimowy urlop, nie wprowadził ostatnio nowych ograniczeń.