Koktajl owocowy, przepis na sycące śniadanie. Dodaj ten składnik, a poprawisz trawienie. Wspomaga odchudzanie! Katarzyna Puczyńska

Do przygotowania koktajlu możesz użyć świeżych lub mrożonych borówek. Sprawdź przepis na koktajl śniadaniowy. Kliknij w galerię i przesuwaj zdjęcia strzałkami lub gestem Katarzyna Puczyńska Zobacz galerię (11 zdjęć)

Koktajl to pomysł na pyszne, szybkie i sycące śniadanie. Podpowiadamy, jak krok po kroku przygotować jogurtowy koktajl z borówkami. Będzie on zdrowy i jeszcze lepszy, jeśli dodamy do niego jeden prosty i znany składnik - otręby owsiane. Sprawdź dlaczego i wypróbuj nasz przepis na koktajl śniadaniowy.