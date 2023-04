Kobiety po poronieniu doświadczają braku empatii i zrozumienia. Wyniki raportu przerażają

W polskich szpitalach nie są przestrzegane standardy opieki nad roniącymi

Najczęściej do poronienia dochodzi na wczesnym etapie rozwoju ciąży. Kobieta może wtedy zauważyć ustąpienie objawów ciążowych lub krwawienie z narządów rodnych. Należy zaznaczyć, że każde krwawienie w ciąży trzeba skonsultować z lekarzem, ale nie każde krwawienie musi oznaczać poronienie . Często jednak o obumarciu płodu kobiety dowiadują się od lekarza w czasie kontrolnego badania USG w ciąży. Na takie badanie kobieta idzie z przekonaniem, że usłyszy bicie serca swojego dziecka, a tymczasem słyszy słowa lekarza, że „płód obumarł” i „trzeba to wyskrobać”.

Poronienie, czyli utrata ciąży przed 22. tygodniem jej rozwoju to traumatyczne przeżycie dla każdej kobiety i jej najbliższych. Według szacunków Najwyżej Izby Kontroli (NIK) ok. 10-15 proc. wszystkich ciąż w Polsce kończy się poronieniem . W tym trudnym momencie życia kobieta wymaga szczególnego wsparcia i opieki nie tylko medycznej, ale także psychologicznej. Standardy opieki okołoporodowej nad kobietą w szczególnych sytuacjach zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2018 r.

Brak empatii i informacji oraz przedmiotowe traktowanie pacjentek to główne wnioski z badania przeprowadzonego przez Fundację Czułość w ramach projektu #poroniłam w okresie od marca do lipca 2022 r. W badaniu wzięły udział 1494 osoby po poronieniu. Według wyników tego badania w polskich szpitalach nie są przestrzegane standardy opieki nad roniącymi. Pacjentki nie tylko spotykają się z brakiem zrozumienia, ale również z brakiem szacunku ze strony personelu. Często nie są informowane o tym, co się z nimi dzieje, jak będzie przebiegał proces poronienia oraz procedury związane z ronieniem w szpitalu. Nie wiedzą również o swoich prawach, w tym o prawie do pochówku dziecka, czy prawie do opieki psychologicznej.