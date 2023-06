Koalicja KO i PSL nadal blokuje rozwój portu w Elblągu

Chcielibyśmy, żeby Elbląg ponownie był miastem portowym, bo jest to olbrzymia szansa dla całego regionu elbląskiego, dla Żuław – powiedział w sobotę wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka podczas konferencji prasowej.

Rząd proponuje, by to państwo zarządzało portem i oferuje dokapitalizowanie portu kwotą w wysokości 100 mln zł. Niestety włodarz miasta i cała koalicja rządząca miastem spod znaku Platformy i PSL woli uprawiać brudną grę polityczną, a nie dbać o to, żeby nasze miasto, nasz region się rozwijał – mówił w sobotę wiceminister aktywów państwowych, podkreślając, że „miasta portowe kwitną w ostatnich latach”. Są siłą napędową rozwoju i inwestycji w wielu sferach gospodarki, co doskonale rozumieją mieszkańcy miasta i przedsiębiorcy.

Wiceminister Andrzej Śliwka, podkreślił, że „port morski w Elblągu byłby olbrzymią szansą”, by tworzyć „nowe miejsca pracy oraz ściągać biznes” do tego miasta.