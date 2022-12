Kluzja, czyli okrętnica, to oryginalna roślina doniczkowa. Jak uprawiać, podlewać i pielęgnować ten kwiat?

Kluzja różowa, zwana okrętnicą. Co to za roślina i jak wygląda?

Kluzja różowa (Clusia rosea) to tropikalne drzewo o wiecznie zielonych liściach, jednak w uprawie domowej ma zdecydowanie skromniejsze rozmiary, bo najczęściej dorasta do ok. 60 cm wysokości (maksymalnie ok. 100 cm). Ma przy tym ładny, krzaczasty pokrój. W uprawie doniczkowej jej główną ozdobą są dość duże, ciemnozielone i mocne liście. Natomiast w naturze kluzje też pięknie kwitną – wytwarzając duże i pachnące kwiaty, o białoróżowych płatkach. Niestety w domach te rośliny rzadko zakwitają.

W Polsce można kupić okrętnice kilku odmian, najbardziej popularna jest kluzja Princess. Rzadziej spotyka się kluzję Variegata (o liściach z żółtymi przebarwieniami) oraz miniaturową Nana. Odmiany te cechują się raczej wolnym wzrostem.

